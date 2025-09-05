El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

“Desde junio hemos tratado de accionar por distintos hechos cometidos por esta persona, pero la Justicia no dictó la prisión preventiva contra él. Si le hubieran dictado esta medida, quizás esto no hubiese pasado”, aseguró Ileana Doulout, secretaria de Seguridad de Yerba Buena. Con esta crítica, la funcionaria aportó más polémica al caso del hombre que resultó gravemente lesionado al haber sido atacado por una jauría cuando ingresó a la casa de una vecina.
El martes, cerca del mediodía, “Cachito” ingresó a una vivienda ubicada en La Madrid al 2.700. Fue atacado por unos 15 perros que le generaron mordidas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que fue internado en el Centro de Salud con consigna policial.
Hasta ahora hay dos versiones de su ingreso a propiedad privada. La madre del herido le dijo a LA GACETA que la dueña de la casa lo había autorizado para que corte naranjas de los árboles que hay en el lugar. La mujer dijo además que su hijo era conocido por las señoras que viven ahí, ya que le hacía los mandados y hasta les cortó el césped en varias oportunidades.
Denuncia
La mujer denunció en la Policía y ratificó en la Justicia que el muchacho saltó la tapia sin permiso, pero no lo denunció por haber intentado cometer un robo o por haber realizado algún tipo de amenaza a ella o a sus dos hermanas que residen en el mismo domicilio.
Con el correr de las horas, se descubrió que en los últimos nueve años, “Cachito” fue mencionado en 26 expedientes, uno por violencia de robo, dos por atentado y resistencia contra la autoridad y todos los demás, por delitos contra la propiedad, aunque nunca recibió una condena. Además, fue aprehendido al menos 10 veces por contravenciones policiales. Un amigo reconoció que por sus adicciones, el hombre cometió algunos ilícitos para comprar droga, pero también informó que era perseguido por la Policía.
“Detienen a las personas acusadas de robos, pero quedan libres en 24 horas. Es frustrante, porque los vecinos denuncian y al poco tiempo el acusado vuelve a rondar la zona”, dijo Doulout.
La fiscala María del Carmen Reuter sigue buscando pruebas para resolver su situación procesal. Hasta aquí podría ser acusado de violación de domicilio y, si surgen nuevas evidencias, de hurto con escalamiento. Al no tener antecedentes -es decir no haber sido condenado- es muy poco probable que se le pueda dictar una pena de cumplimiento efectivo. Todo eso se resolverá cuando los médicos le firmen el alta.