El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Hasta ahora hay dos versiones de su ingreso a propiedad privada. La madre del herido le dijo a LA GACETA que la dueña de la casa lo había autorizado para que corte naranjas de los árboles que hay en el lugar. La mujer dijo además que su hijo era conocido por las señoras que viven ahí, ya que le hacía los mandados y hasta les cortó el césped en varias oportunidades.