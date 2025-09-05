Quién es Ethel Caterham y cuál es su secreto para ser la mujer más longeva del mundo

Quién es Ethel Caterham, la mujer más vieja del mundo

El fallecimiento de Inah Canabarro, la monja brasileña, a sus 116 años, le valió a Caterham la herencia del título de la mujer más longeva del mundo. Actualmente vive en un hogar para ancianos en Surrey, al noroeste de la capital inglesa. Nació un 21 de agosto de 1909 y llegó a ver el paso de las décadas y hasta el paso de siglo y de milenio. Su cuna fue Shipton Bellinger, al sur de Inglaterra, donde también nacieron sus ocho hermanos.