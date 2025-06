Se hartó: la dueña de la casa de Breaking Bad no soporta un turista más

Pero eso no es todo. El cercado no es el único elemento al que apeló la mujer para que la gente no se acercara. También demarcó el límite de la vereda con banderines de colores, caballetes y conos de tránsito. El más violento de los métodos que utilizó –y que parece usar actualmente– fue una manguera con la que tira agua a las personas que exceden los límites físicos.