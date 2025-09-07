Mes de la juventud y de la primavera: qué actividades habrá en septiembre

Septiembre llega con una agenda pensada especialmente para la juventud. Durante todo el mes se desarrollarán actividades que buscan abrir espacios de encuentro, formación y participación en distintos puntos de la ciudad. Habrá talleres, charlas, campeonatos deportivos, muestras artísticas y hasta una expo con propuestas para el futuro.
Las actividades comenzaron con un taller de teatro comunitario para jóvenes, que se dictará todos los jueves de 9.30 a 11 horas en la Dirección de Niñez y Juventud (calle Venezuela 3.200). Allí mismo se impartirá el ciclo Jóvenes Pasteleros, un programa de capacitación en pastelería que se desarrollará en seis módulos. Organizaciones como Jóvenes Tucumanos en Acción, Villaín y Voces Jóvenes forman parte activa de las propuestas del Municipio.
Lo que se viene
Segunda semana de septiembre (domingo 7 a sábado 13)
La siguiente semana estará dedicada a la prevención de la conducta suicida en adolescentes y jóvenes, con actividades los días martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 en plazas céntricas como la Urquiza, la San Martín y la Belgrano. El sábado 13 será el turno del campeonato de fútbol mixto, de 14.30 a 17.30 horas, en la calle Venezuela 3.200.
Tercera semana (domingo 14 a sábado 20)
El martes 16 se conmemorará el Día Nacional de la Juventud con una capacitación sobre la boleta única de papel y un debate desde las 10 horas, también en la sede de Niñez y Juventud. El viernes 19 se realizará la Expo Juventud en el Parque 9 de Julio, de 17 a 21 horas, con propuestas académicas, recreativas y culturales.
Cuarta y quinta semana (domingo 21 a martes 30)
El domingo 21 la Plaza Independencia será escenario de una muestra de baile de 17.30 a 20 horas. El martes 23 habrá una jornada de orientación vocacional, de 8.30 a 12, en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio. El jueves 25 se desarrollará el Plenario Joven de 17 a 20 en la Casa del Bicentenario (calle Adolfo de la Vega 500).
El sábado 27 está prevista la Peregrinación pastoral de la juventud, que partirá a las 16 desde Plaza Belgrano hasta el trencito del Parque 9 de Julio. Finalmente, el martes 30 se presentará el programa municipal "¿A vos te pasó?", con una representación teatral a las 10 en el teatro Rosita Ávila (Combate de Las Piedras 1.500).
Post Instagram
¿Cómo participar de las actividades?
Con esta agenda, septiembre se convierte en un mes dedicado a los jóvenes a partir de espacios para aprender, expresarse, encontrarse, y debatir sobre los intereses y las preocupaciones compartidos.
Las jóvenes interesados en estas actividades pueden acercarse directamente a la sede de la Dirección de Niñez y Juventud en la calle Venezuela 3.200, o consultar las redes sociales del área:
Facebook e Instagram: Dirección de Niñez y Juventud SMT
También hay información disponible en el sitio web oficial del Municipio de San Miguel de Tucumán.
Algunas actividades requieren inscripción previa mediante un formulario online, mientras que otras están abiertas a quienes deseen presentarse.