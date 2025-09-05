Secciones
SociedadEstilo de vida

Horóscopo chino de septiembre: los cinco signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Las intenciones y energías darán un vuelco para quienes no estaban siendo favorecidos en situaciones amorosoas.

Horóscopo chino de septiembre: los cinco signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru
Hace 2 Hs

Las energías de los animales del horóscopo chino favorecerán a diferentes grupos de personas durante las próximas semanas de septiembre, según Ludovica Squirru. Este mes, cinco signos recibirán buenas noticias amorosas que alegrarán sus días y les permitirán salir adelante, ya sea por una ruptura necesaria que limpie los círculos sociales o por un nuevo contacto que llegue con nuevas ilusiones.

Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

La astróloga Ludovica Squirru anticipó que llegarán días para fortalecer lazos a personas que toquen el corazón. La comunicación será parte esencial de un proceso que puede dar satisfacción y gratificación. El plano sentimental ganará relevancia en el campo de los sentimientos.

Signos del horóscopo chino favorecidos en el amor en septiembre

Conejo: los más favorecidos de este grupo serán los que ya están en pareja. Se acerca un período de claridad marcada por la calma y la estabilidad. Esto permitirá reforzar lazos con los vínculos amorosos y armar una buena base en la relación para el futuro.

Dragón: la energía del Gallo tendrá cierta influencia sobre el Dragón que le dará equilibrio, confianza en sí mismo y en su magnetismo natural. Este rasgo de su personalidad le brindará la fuerza y sabiduría para avanzar e iniciar nuevas relaciones.

Gallo: tendrá días propicios para hacer una limpieza definitiva y renovar sus vínculos. Septiembre será un período con un gran sex appeal y el Gallo estará marcado por su poder de atracción y seducción. Estos le servirán para mantener encuentros ocasionales o duraderos, lo suficientemente explosivos como para marcar a los demás.

Rata: septiembre será el mes de la armonía y claridad en las decisiones que tengan que ver con el corazón. Quienes estén en pareja vivirán el mejor momento comunicativo y lograrán entenderse mejor. Los solteros, en cambio, empezarán a ver los primeros indicios de relaciones sólidas.

Tigre: la expansión marcará a los Tigres y producirá abundancia emocional, un fenómeno espiritual poco común. El impulso astral los invitará a lanzarse hacia experiencias nuevas para las que les falta un empujón. También podrán revivir vínculos del pasado y convertirlos en parte del presente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

Horóscopo: cuáles son los tres signos más vengativos y rencorosos del zodíaco

Horóscopo: cuáles son los tres signos más vengativos y rencorosos del zodíaco

Saturno retrógrado: los cambios para cada signo del zodiaco en septiembre

Saturno retrógrado: los cambios para cada signo del zodiaco en septiembre

Horóscopo chino: qué necesita cada signo para que septiembre sea exitoso, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué necesita cada signo para que septiembre sea exitoso, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Comentarios