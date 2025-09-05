Horóscopo chino de septiembre: los cinco signos que tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Las energías de los animales del horóscopo chino favorecerán a diferentes grupos de personas durante las próximas semanas de septiembre, según Ludovica Squirru. Este mes, cinco signos recibirán buenas noticias amorosas que alegrarán sus días y les permitirán salir adelante, ya sea por una ruptura necesaria que limpie los círculos sociales o por un nuevo contacto que llegue con nuevas ilusiones.
La astróloga Ludovica Squirru anticipó que llegarán días para fortalecer lazos a personas que toquen el corazón. La comunicación será parte esencial de un proceso que puede dar satisfacción y gratificación. El plano sentimental ganará relevancia en el campo de los sentimientos.
Signos del horóscopo chino favorecidos en el amor en septiembre
Conejo: los más favorecidos de este grupo serán los que ya están en pareja. Se acerca un período de claridad marcada por la calma y la estabilidad. Esto permitirá reforzar lazos con los vínculos amorosos y armar una buena base en la relación para el futuro.
Dragón: la energía del Gallo tendrá cierta influencia sobre el Dragón que le dará equilibrio, confianza en sí mismo y en su magnetismo natural. Este rasgo de su personalidad le brindará la fuerza y sabiduría para avanzar e iniciar nuevas relaciones.
Gallo: tendrá días propicios para hacer una limpieza definitiva y renovar sus vínculos. Septiembre será un período con un gran sex appeal y el Gallo estará marcado por su poder de atracción y seducción. Estos le servirán para mantener encuentros ocasionales o duraderos, lo suficientemente explosivos como para marcar a los demás.
Rata: septiembre será el mes de la armonía y claridad en las decisiones que tengan que ver con el corazón. Quienes estén en pareja vivirán el mejor momento comunicativo y lograrán entenderse mejor. Los solteros, en cambio, empezarán a ver los primeros indicios de relaciones sólidas.
Tigre: la expansión marcará a los Tigres y producirá abundancia emocional, un fenómeno espiritual poco común. El impulso astral los invitará a lanzarse hacia experiencias nuevas para las que les falta un empujón. También podrán revivir vínculos del pasado y convertirlos en parte del presente.