Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

Septiembre se perfila como un mes bisagra para tres signos, según las predicciones de la reconocida astróloga.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 1 Hs

Septiembre de 2025 se presenta como un mes de grandes oportunidades y transformaciones, especialmente en el ámbito de las finanzas y el crecimiento personal. Según las predicciones de la especialista en horóscopo chino, Ludovica Squirru, la alineación de las energías cósmicas favorece a ciertos signos, prometiendo un inicio de mes marcado por la prosperidad y la abundancia.

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Este período es ideal para quienes buscan consolidar proyectos, recibir ingresos inesperados o simplemente ver florecer sus esfuerzos. Mientras algunos signos deberán mantener la cautela, tres de ellos se destacarán por su capacidad para atraer la buena fortuna, experimentando una racha de prosperidad que los llenará de optimismo. ¿Sos uno de los afortunados? Descubrí cómo estas energías celestiales pueden cambiar tu suerte en las próximas semanas.

Horóscopo chino: los tres signos que comenzarán septiembre con abundancia, según Ludovica Squirru

La astrología, en su versión más ancestral, propone que cada signo atraviesa momentos de activación profunda. En este caso, Dragón, Serpiente y Rata serán protagonistas de un septiembre que promete abundancia en múltiples planos. Desde logros profesionales hasta decisiones que marcarán el rumbo personal, el mensaje es claro: hay que estar atentos, receptivos y dispuestos a avanzar.

“Septiembre será un mes en donde los nacidos bajo este signo recibirán un contundente reconocimiento social y profesional. Será un momento ideal para cerrar acuerdos importantes, lo que impactará de buena forma en lo emocional”, señala Squirru. La energía del Dragón se potencia, y todo lo que se venía gestando en silencio podría salir a la luz con fuerza.

“La llegada de septiembre aportará mucha claridad y fuerza interior para tomar decisiones trascendentales. Cada una de ellas será importante de cara a lo que venga por delante, y definirá mucho lo que ocurrirá”. Para la Serpiente, este mes será un llamado a la introspección estratégica, con foco en lo que realmente importa.

“El arribo de septiembre permitirá que se activen nuevos caminos para este signo del Horóscopo Chino. Se advierte que será necesario para los nacidos en Rata, mantenerse flexible para aprovechar todas las oportunidades”. La clave estará en no aferrarse a lo conocido, sino en explorar lo inesperado con apertura y confianza.

