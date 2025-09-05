Secciones
Tragedia en Lisboa: se descarriló el histórico ascensor de la Gloria y murieron 16 personas

Uno de los emblemas de la ciudad portuguesa quedó destrozado tras un trágico accidente que se cobró la vida de locales y extranjeros.

Lisboa lamenta la muerte de 16 víctimas. Foto: Getty Images. Lisboa lamenta la muerte de 16 víctimas. Foto: Getty Images.
Hace 2 Hs

Al menos 16 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este miércoles tras una tragedia que se cobró el corazón de Lisboa y la vida de más de una decena de personas. El Ascensor de la Gloria, uno de los emblemas turísticos de la ciudad se descarriló y se desintegró en pedazos alrededor de las seis de la tarde del 4 de septiembre dejando más d euna decena de víctimas fatales.

Un sonido similar al de una bomba detuvo a la ciudad oeste de Portugal. A ese estruendo le prosiguió un "silencio absoluto y aterrador", según detallaron los testigos que se encontraban al pie de la colina del funicular de la Gloria, y que quedaron inmovilizados ante la escalofriante imagen. La icónica cabina amarilla y blanca de este histórico transporte, había quedado destrozada en medio de la calle.

Tragedia en Lisboa: de los 16 muertos, 11 son extranjeros

El funicular de Lisboa, con capacidad para 40 personas, se descarriló este miércoles alrededor de las seis de la tarde. De acuerdo con la investigación preliminar de los forenses, de las 16 víctimas fatales, 11 eran extranjeras, donde se encontraban tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un estadounidense, un francés, un suizo y un ucraniano.

De acuerdo con el relato de los testigos a BBC News, el vagón que se encontraba cerca del pie de la colina comenzó a ascender. En ese momento, la cabina se inclinó hacia atrás y chocó antes de que el vagón superior se precipitara cuesta abajo y se estrellara contra el edificio.

Las dos cabinas del ascensor de la Gloria tenían 140 años de antigüedad y funcionaban con motores eléctricos. Ambas se conectaban a un cable que permite que una de ellas descienda mientras que la otra sube, cruzándose brevemente durante el trayecto de tres minutos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Una testigo relató a la televisión portuguesa SIC que el funicular descendía "a toda velocidad" por la empinada calle cuando impactó con violencia contra un edificio. Hasta el momento no está claro cuántas personas se encontraban a bordo en el momento del accidente, que tuvo lugar alrededor de las 18:05 (hora local) del miércoles.

Según el diario local Observador, el accidente se habría producido luego de que un cable se soltara a lo largo de la vía, provocando que el funicular perdiera el control y chocara contra un edificio cercano, aunque las autoridades dijeron que es demasiado pronto como para determinar las causas de la tragedia.

Una de las mayores tragedias de Lisboa

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, describió como “una de las mayores tragedias” de la historia reciente del país. “Esta tragedia va más allá de nuestras fronteras”, dijo Montenegro en un discurso televisado desde su residencia oficial. Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y, normalmente, el corto y pintoresco trayecto de unos pocos cientos de metros que hace el funicular suele atraer largas filas de gente.

El jueves se guardó un día de luto nacional y por la noche cientos de personas asistieron a una misa solemne en la majestuosa Iglesia de Santo Domingo en Lisboa. Montenegro, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, estaban entre los afligidos asistentes, algunos de ellos vestidos de negro, en el santuario iluminado por velas.

