Tragedia en Lisboa: se descarriló el histórico ascensor de la Gloria y murieron 16 personas

Al menos 16 personas murieron y más de 20 resultaron heridas este miércoles tras una tragedia que se cobró el corazón de Lisboa y la vida de más de una decena de personas. El Ascensor de la Gloria, uno de los emblemas turísticos de la ciudad se descarriló y se desintegró en pedazos alrededor de las seis de la tarde del 4 de septiembre dejando más d euna decena de víctimas fatales.