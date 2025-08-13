Cómo es el histórico barrio lisboeta de Chiado, donde estudiará la infanta Sofía

La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, iniciará este septiembre sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, institución adscrita a la Universidad de Londres. La joven pasará sus primeros meses en la capital portuguesa antes de continuar su formación en París y Berlín, y residirá en Chiado, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.
Un enclave cultural e histórico en el corazón de Lisboa
El Forward College se ubica en la Rua das Flores, en pleno Chiado, un barrio que combina elegancia, tradición y vida cultural. Su nombre se asocia al poeta António Ribeiro, apodado “Chiado”, que vivió en la zona y dejó huella en la historia literaria de Portugal.
Chiado ha sido punto de encuentro de escritores, artistas e intelectuales, especialmente entre finales del siglo XIX y principios del XX, y todavía conserva ese espíritu bohemio.
Monumentos y rincones emblemáticos
Praça Luís de Camões: presidida por la estatua del poeta nacional inaugurada en 1867, rodeada por figuras de grandes literatos portugueses.
Convento do Carmo: ruinas góticas del siglo XIV que nunca se reconstruyeron tras el terremoto de 1755 y que hoy albergan el Museo Arqueológico del Carmo.
Café A Brasileira: célebre por su historia y por la estatua de Fernando Pessoa, uno de los poetas más importantes de la lengua portuguesa.
Entre tradición y modernidad
Chiado se sitúa entre el Barrio Alto y Baixa, zonas de gran actividad comercial y vida nocturna. Aquí conviven boutiques de moda internacional con teatros, museos y cafeterías históricas, en edificios levantados entre finales del siglo XVIII y principios del XX.
Muchos de estos inmuebles fueron restaurados por el arquitecto Álvaro Siza Vieira, Premio Pritzker, tras el devastador incendio de 1988 que destruyó 18 edificios históricos, dejó dos víctimas mortales y 73 heridos. La prensa lo calificó como el peor desastre para Lisboa desde el gran terremoto de 1755.
Una elección estratégica
La elección de Lisboa para su primer año universitario responde también al deseo de los reyes de que la infanta Sofía permanezca relativamente cerca de España para poder atender compromisos institucionales si fuera necesario. En un entorno cargado de historia, arte y vida cultural, la hija pequeña de los monarcas comenzará así una etapa académica que la llevará a tres capitales europeas.