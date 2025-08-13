Cómo es el histórico barrio lisboeta de Chiado, donde estudiará la infanta Sofía

La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, iniciará este septiembre sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa, institución adscrita a la Universidad de Londres. La joven pasará sus primeros meses en la capital portuguesa antes de continuar su formación en París y Berlín, y residirá en Chiado, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.