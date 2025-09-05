Secciones
Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno: qué famosos participarán de esta edición

Telefe y América negociaron y se disputaron una de las figuras que se presentará en el reality.

Hace 2 Hs

Este jueves Telefe hizo el lanzamiento de su siguiente caballito de batalla. Después de temporadas de transmisión con gran éxito, “Masterchef Celebrity” volverá a la pantalla chica. Por eso anoche Wanda Nara y Verónica Lozano hicieron la presentación del programa y anunciaron lo que todos quieren saber: qué famosos competirán en las hornallas por el premio del reality.

Las figuras que formarán este año el listado de participantes provienen de todos los ámbitos: la actuación, el streaming, la música, el boxeo, el deporte y el periodismo. Las edades serán igualmente variadas, ya que las personas más jóvenes tienen 25 y 26 años y, las más grandes, 69 y 70.

Los participantes de Masterchef Celebrity

Para la edición 2025 del certamen, regresarán las figuras que estuvieron al frente del ciclo 2024. La conductora de cada una de las veladas será Wanda Nara, que tendrá entre los participantes a uno de sus ex novios. El jurado estará nuevamente integrado por los destacados chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato Santis.

Para esta edición, habrá 20 competidores que se disputarán los delantales con beneficios: “Cachete” Cierta, Alex “Pelao”, Andy Chando, “Turco” Husaín, “Peque” Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Luis Ventura, Maxi López, Pablito Lescano, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, la “Joaqui”, Marixa Balli, “Momi” Giardina, Sofi Martínez, Valu Cervantes, Susana Roccasalvo y Roña” Castro.

Aunque todavía no hay una fecha exacta para el inicio de Masterchef Celebrity, sí se hizo público que el reality iniciará una vez que finalice “La Voz Argentina”. Además, las grabaciones iniciarán el 30 de septiembre, por lo que se espera que el certamen de cocina muestre sus primeros capítulos en octubre.

Canales en disputa por Marixa Balli

Ángel De Brito contó que desde hace rato Telefé intenta contar con la participación de Marixa Balli y de otras figuras de América, pero que una cláusula de su contrato no les permite hacerlo. “Marley nos llamó a varios para ir a ‘Por el Mundo’, pero todos tenemos contrato de exclusividad y la productora dijo que no”, relató.

Sin embargo, el interés de Telefé fue más allá de lo que se creía posible y lograron que se incorporara la ex cantante. “Le ofrecieron a Marixa ser una de las participantes de ‘Masterchef Celebrity’. Ella me dijo que le divertía porque nunca había cocinado, pero se le hacía imposible convivir también con ‘LAM’ porque graban 12 horas por día hasta tarde”, detalló. Pero todo parece haberse arreglado para la panelista, porque finalmente competirá en el juego de cocina.

