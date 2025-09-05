Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno: qué famosos participarán de esta edición

Sin embargo, el interés de Telefé fue más allá de lo que se creía posible y lograron que se incorporara la ex cantante. “Le ofrecieron a Marixa ser una de las participantes de ‘Masterchef Celebrity’. Ella me dijo que le divertía porque nunca había cocinado, pero se le hacía imposible convivir también con ‘LAM’ porque graban 12 horas por día hasta tarde”, detalló. Pero todo parece haberse arreglado para la panelista, porque finalmente competirá en el juego de cocina.