Una propuesta inesperada para Mauro Icardi pone en juego a la "China" Suárez y Wanda Nara

Orgullo y capitán en Turquía

Tras el partido, Icardi dejó sus sensaciones con la cinta de capitán en el brazo. “Estoy muy orgulloso de ser el capitán de este club. Me siento especialmente orgulloso de tomar el relevo de Nando. Los nombres de mis hijas y mi novia están escritos en mi brazalete”, comentó. Luego agregó que todavía lo sorprenden las muestras de afecto de la gente y que se siente feliz con el cariño recibido. “Como siempre digo, el Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande”, remarcó el delantero, quien suma 62 goles en 88 encuentros con el equipo turco.