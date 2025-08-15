Una propuesta inesperada para Mauro Icardi pone en juego a la "China" Suárez y Wanda Nara

El futuro de Mauro Icardi parece seguir ligado a Europa. Según trascendió, el Galatasaray analiza ofrecerle una extensión de contrato para asegurar su continuidad en Turquía. De concretarse, también se abriría la posibilidad de que China Suárez lo acompañe más tiempo en el viejo continente, mientras que sus conflictos judiciales con Wanda Nara por el divorcio aún siguen en Italia.
El club turco valora el rendimiento del delantero y pretende sumarlo por dos años más. A lo deportivo se suman cuestiones personales: las disputas públicas con Wanda y la relación con la actriz argentina, además de la lesión de rodilla que lo mantuvo inactivo gran parte de la temporada pasada.
En este contexto, la posible renovación sería un voto de confianza del Galatasaray hacia su capitán. El atacante había sido vinculado con otros equipos, incluso de la Argentina, pero todo indica que el vínculo en Estambul podría alargarse. El club ya demostró su respaldo cuando lo incorporó definitivamente en 2022 tras un préstamo del PSG, y sus números explican la apuesta: 81 partidos, 61 goles y 22 asistencias.
La vuelta del argentino a las canchas no pudo ser más simbólica. Luego de 281 días de ausencia por rotura de ligamentos, reapareció ante Karagumruk y marcó el 3 a 0 tras una asistencia de Lucas Torreira. “El rey está de regreso”, escribió Galatasaray en redes sociales, en sintonía con la euforia de los hinchas cuando el DT Okan Buruk decidió hacerlo ingresar.
La celebración tuvo un capítulo emotivo fuera de la cancha. Desde la platea, China Suárez compartió una foto del gol con un mensaje para su pareja. “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, expresó la actriz, dejando en claro su apoyo en uno de los momentos más especiales para el delantero.
Orgullo y capitán en Turquía
Tras el partido, Icardi dejó sus sensaciones con la cinta de capitán en el brazo. “Estoy muy orgulloso de ser el capitán de este club. Me siento especialmente orgulloso de tomar el relevo de Nando. Los nombres de mis hijas y mi novia están escritos en mi brazalete”, comentó. Luego agregó que todavía lo sorprenden las muestras de afecto de la gente y que se siente feliz con el cariño recibido. “Como siempre digo, el Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande”, remarcó el delantero, quien suma 62 goles en 88 encuentros con el equipo turco.