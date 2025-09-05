¿Por qué el 29 de septiembre todos los comercios del país estarán cerrados?

¿Por qué se traslada el feriado del viernes al lunes?

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”, indica la circular de la federación sobre el traslado de fecha.