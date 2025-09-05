¿Por qué el 29 de septiembre todos los comercios del país estarán cerrados?

El 29 de septiembre, cada local, supermercado, shopping y centro comercial permanecerá cerrado por 24 horas. Según lo acordado por los trabajadores, esta jornada funcionará como asueto en el marco del Día del Empleado de Comercio que se traslada al lunes siguiente.
Originalmente, la fecha asignada para el Día del Empleado de Comercio era el 26 de septiembre. Sin embargo, este 2025 la celebración organizada por la Federación Argentina de Empleados de Comercios, se trasladó del viernes para el lunes, con el propósito de que los trabajadores gocen de un fin de semana largo.
¿Por qué se traslada el feriado del viernes al lunes?
“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”, indica la circular de la federación sobre el traslado de fecha.
Así, la medida busca otorgar un fin de semana extendido a los trabajadores, a la vez que busca aminorar el impacto económico que podría tener la fecha, ya que los viernes suelen ser los días d emayor actividad. En este marco, los negocios permanecerán cerrados por 24 horas.
La disposición de la ley sobre este feriado
El Día del Empleado de Comercio es considerado por la ley como una jornada no laborable pero similar a un feriado nacional. Según la disposición n° 26.541 del 10 de diciembre de 2009, los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.