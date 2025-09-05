Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué el 29 de septiembre todos los comercios del país estarán cerrados?

En el marco de una disposición de los trabajados, el Día del Empleado de Comercio se traslada para el lunes.

Todos los comercios estarán cerrados este 29 de septiembre. Todos los comercios estarán cerrados este 29 de septiembre.
Hace 1 Hs

El 29 de septiembre, cada local, supermercado, shopping y centro comercial permanecerá cerrado por 24 horas. Según lo acordado por los trabajadores, esta jornada funcionará como asueto en el marco del Día del Empleado de Comercio que se traslada al lunes siguiente.

Efemérides del viernes 5 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 5 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Originalmente, la fecha asignada para el Día del Empleado de Comercio era el 26 de septiembre. Sin embargo, este 2025 la celebración organizada por la Federación Argentina de Empleados de Comercios, se trasladó del viernes para el lunes, con el propósito de que los trabajadores gocen de un fin de semana largo.

¿Por qué se traslada el feriado del viernes al lunes?

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”, indica la circular de la federación sobre el traslado de fecha.

Así, la medida busca otorgar un fin de semana extendido a los trabajadores, a la vez que busca aminorar el impacto económico que podría tener la fecha, ya que los viernes suelen ser los días d emayor actividad. En este marco, los negocios permanecerán cerrados por 24 horas.

La disposición de la ley sobre este feriado

El Día del Empleado de Comercio es considerado por la ley como una jornada no laborable pero similar a un feriado nacional. Según la disposición  n° 26.541 del 10 de diciembre de 2009, los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Aquellos empleadores que soliciten a sus colaboradores presentarse a sus puestos de trabajo durante esta jornada, deberán abonar el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

La fecha original del Día del Empleado de Comercio remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se dictaminó la ley n° 11.729, que dispuso las relaciones de trabajo del sector. Fue gracias a los esfuerzos de la Federación Argentina de Empleados de Comercios que se logró obtener estos avances, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. En aquel momento se obtuvieron mayores derechos laborales que hoy gozan los trabajadores, como licencia por enfermedades y accidentes e indemnización por despido, entre otros.​

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
2

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
3

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
4

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Messi se despidió como lo hacen los grandes
5

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Comentarios