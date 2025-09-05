Efemérides del viernes 5 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 5 de septiembre también se conmemora el Día del Boy Scout, creado en homenaje al discurso del General Severo Toranzo, presidente del movimiento de Scout en Argentina, el 1° de septiembre de 1928, a través de todas las radios del país destacando la creación de los Scouts Argentina y su labor. Sin embargo, por decisión del Ministerio de Educación de la Nación se decidió mover la fecha al 5 de septiembre para incluir la efeméride en el calendario escolar junto con el Día de la Policía y el de los Bomberos.