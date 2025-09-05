Efemérides del viernes 5 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y reconocida mundialmente por su constante lucha por los más necesitados, la Madre Teresa de Calcuta falleció en la ciudad de Calcuta el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Es una de las efemérides destacadas de esta jornada.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta, fue fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950, beatificada en 2003 por el papa Juan Pablo II y luego canonizada por el papa Francisco en 2016.
A su vez, el 5 de septiembre de 1977, Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager 1 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Titan IIIE. Si bien su primera misión era visitar Júpiter y Saturno, sus registros llegaron mucho más allá de lo esperado.
La Voyager 1 se trata de una sonda espacial robótica que pesa 722 kilogramos que sigue operativa en la actualidad. Además, es la nave espacial más alejada de la Tierra y la primera sonda en proporcionar imágenes detalladas de los satélites de estos plantes, a pesar de haber despegado más de dos semanas después que la Voyager 2. En agosto de 2012 se convirtió en ser la primera sonda en llegar al espacio interestelar, ubicado a poco más de 19 mil millones de kilómetros del sol.
En tanto, el 5 de septiembre también se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, creado en conmemoración del fusilamiento de la indígena Bartolina Sisa a manos de los conquistadores españoles.
El 5 de septiembre también se conmemora el Día del Boy Scout, creado en homenaje al discurso del General Severo Toranzo, presidente del movimiento de Scout en Argentina, el 1° de septiembre de 1928, a través de todas las radios del país destacando la creación de los Scouts Argentina y su labor. Sin embargo, por decisión del Ministerio de Educación de la Nación se decidió mover la fecha al 5 de septiembre para incluir la efeméride en el calendario escolar junto con el Día de la Policía y el de los Bomberos.
Lo que pasó un día como hoy
1638 – Nace Luis XIV, rey de Francia entre 1643 y 1715.
1717 – Jorge I de Inglaterra proclama el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se rindieran en el plazo de un año.
1735 – Nace Johann Christian Bach, compositor alemán, hijo de Johann Sebastian Bach.
1774 – Se reúne en Filadelfia el Primer Congreso Continental de las colonias estadounidenses.
1857 – Muere Auguste Comte, filósofo positivista francés, y uno de los pioneros de la sociología.
1877 – El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa de Marte.
1905 – Con el Tratado de Portsmouth termina la guerra ruso-japonesa.
1905 – Muere Miguel Cané, autor de «Juvenilia».
1913 – Muere el Dr. Eduardo Wilde, escritor y diplomático.
1920 – Alvaro Obregón es elegido presidente de México.
1921 – Se inaugura en Buenos Aires el Teatro Cervantes.
1927 – Vicente Almandos Almonacid funda Aeroposta Argentina, primera empresa aerocomercial del país.
1929 – Aristide Briand, jefe del Gobierno francés, propone en la asamblea de la Sociedad de Naciones la constitución de los Estados Unidos de Europa.
1932 – El Congreso Mexicano acepta la dimisión del presidente Ortiz Rubio. Lo sustituye el general Abelardo L. Rodríguez.
1936 – La estadounidense Beryl Markham sobrevuela en solitario el Atlántico en dirección este-oeste. Es la primera mujer que lo consigue.
1940 – Nace la actriz Raquel Welch.
1942 – Nace Werner Herzog, cineasta alemán.
1944 – Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman el tratado de constitución del Benelux.
1946 – Nace en Zanzibar, actual Tanzania, Frederick Bulsara "Freddie Mercury", cantante de Queen.
1951 – México termina el proceso nacionalizador del petróleo con la compra de la compañía estadounidense "Charro".
1951 – Nace Michael Keaton, actor estadounidense.
1957 – En Cienfuegos (Cuba), 200 marinos y numerosos civiles simpatizantes con el Movimiento 26 de Julio se sublevan contra Fulgencio Batista.
1960 – El poeta Leopoldo Sedar Senghor es elegido presidente del Senegal.
1961 – Representantes de 24 naciones se reúnen en Belgrado para celebrar la primera Conferencia de Países No Alineados.
1972 – El comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica, mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Munich.
1977 – EE.UU. lanza la sonda espacial Voyager I.
1986 – El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz es distinguido por el gobierno español con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio.
1986 – Veintidós muertos y más de ciento cincuenta heridos en el asalto por parte del Ejército paquistaní a un avión de Pan American.
1989 – La Federación Internacional de Atletismo le quita el record mundial de velocidad por doping al atleta canadiense Ben Johnson.
1991 – Tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la URSS y dar paso a la Unión de Estados Soberanos, se autodisuelve el Congreso de Diputados Populares de la Unión Soviética.
1997 – Muere la Madre Teresa de Calcuta.
2002 – El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sale ileso de un atentado en la ciudad de Kandahar.
2008 – Muere Eduardo Bergara Leumann, vestuarista y actor televisivo argentino.
2017 – El gobierno de Togo cierra internet durante una semana para aplacar a la oposición.