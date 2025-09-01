Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Feriados en el mes de septiembre de 2025

El día 24 de septiembre es el día de la Batalla de Tucumán y es feriado inamovible, por lo que el mismo miércoles en el que cae se llevará a cabo. Al ser un feriado provincial, según lo que expresa la Ley 1.765, los feriados provinciales son asimilables a los días no laborables, razón por la cual el trabajo (actividad comercial e industrial) será optativo para el empleador y los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple.