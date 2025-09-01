Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

El mes de septiembre comienza y la duda que reina en varias cabezas es: "¿cuando habrá un descanso?". Los feriados vienen con debates, novedades y cambios en esta oportunidad, por un lado un cambio importante en el día del Empleado de Comercio, y por otro, el feriado provincial que hace honor a la Batalla de Tucumán.
Llegan los días primaverales, las celebraciones por el Día del Estuadiante cuando los alumnos podrán celebrar los esfuerzos realizados en el transcurso de este año. Aunque este día suele ser considerado asueto en las distintas escuelas secundarias y universidades, este año no habrá suspensión de clases.
Feriados en el mes de septiembre de 2025
El día 24 de septiembre es el día de la Batalla de Tucumán y es feriado inamovible, por lo que el mismo miércoles en el que cae se llevará a cabo. Al ser un feriado provincial, según lo que expresa la Ley 1.765, los feriados provinciales son asimilables a los días no laborables, razón por la cual el trabajo (actividad comercial e industrial) será optativo para el empleador y los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple.
El Día del Empleado de Comercio en Argentina se celebra cada 26 de septiembre, aunque en 2025 la fecha caerá viernes. Para fomentar un fin de semana largo, el sindicato y las cámaras empresarias decidieron trasladar el descanso al lunes 29 de septiembre. De este modo, los trabajadores del sector podrán contar con un feriado extendido.
La conmemoración se estableció mediante la Ley 26.541, aprobada en 2009, que incorporó el artículo 76 al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Según la normativa, la jornada debe equipararse a un feriado nacional, lo que significa que, en caso de trabajar, el empleado cobrará el doble de su remuneración habitual. Esto garantiza un reconocimiento económico en caso de que la actividad no pueda interrumpirse.
La disposición incluye a empleados de supermercados, hipermercados, shoppings, grandes cadenas, mayoristas, locales de ropa, electrodomésticos, perfumerías y sectores administrativos. La mayoría de estos establecimientos cerrará sus puertas, aunque los pequeños negocios atendidos por sus dueños y los comercios de barrio podrán funcionar con normalidad. Así, se busca equilibrar el derecho al descanso con la dinámica comercial cotidiana.