A 50 años del “Adiós Sui Generis”: el hito que cambió la historia del rock argentino

El 5 de septiembre de 1975, el Luna Park de Buenos Aires fue testigo de un acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia del rock nacional. Charly García y Nito Mestre, el dúo que había conquistado a una generación con solo un par de discos, decidían ponerle punto final a Sui Generis en la cima de su popularidad. Una decisión tan sorpresiva como contundente.
La separación, si bien inesperada para el público, fue la consecuencia de una serie de factores que venían desgastando a la banda. El agotamiento por las giras, la creciente censura que afectaba a sus letras (como la de su álbum "Instituciones") y la necesidad de los músicos de explorar nuevas búsquedas sonoras, fueron las razones principales que llevaron a García y Mestre a tomar esta drástica medida.
A 50 años del “Adiós Sui Generis”: ¿cómo fue el último show de la banda de Charly García y Nito Mestre?
Ante la enorme demanda de entradas, el dúo ofreció dos funciones en la misma noche, congregando a más de 25.000 jóvenes que se volcaron al estadio para ser parte de la despedida. La emoción de esa noche histórica quedó inmortalizada en el doble álbum "Adiós Sui Generis" y, al año siguiente, en la película documental dirigida por Bebe Kamin, que registró cada detalle de la épica presentación. Este evento no solo selló el final de una de las bandas más queridas, sino que también demostró el poder de convocatoria del rock local y lo consolidó como un fenómeno cultural masivo.
A medio siglo de aquel recital, el legado de Sui Generis sigue más vivo que nunca. Sus canciones se han convertido en himnos que atraviesan generaciones, y su despedida en el Luna Park continúa siendo un hito que redefinió los límites del rock en la Argentina.