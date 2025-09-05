A 50 años del “Adiós Sui Generis”: el hito que cambió la historia del rock argentino

A 50 años del “Adiós Sui Generis”: ¿cómo fue el último show de la banda de Charly García y Nito Mestre?

Ante la enorme demanda de entradas, el dúo ofreció dos funciones en la misma noche, congregando a más de 25.000 jóvenes que se volcaron al estadio para ser parte de la despedida. La emoción de esa noche histórica quedó inmortalizada en el doble álbum "Adiós Sui Generis" y, al año siguiente, en la película documental dirigida por Bebe Kamin, que registró cada detalle de la épica presentación. Este evento no solo selló el final de una de las bandas más queridas, sino que también demostró el poder de convocatoria del rock local y lo consolidó como un fenómeno cultural masivo.