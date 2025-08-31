Secciones
Charly García fue visto grabando un videoclip en la calle: fue furor en las redes

La gente paseaba cuando apareció Charly García y rompió la monotonía de la avenida famosa de Buenos Aires.

Hace 2 Hs

Una noche común y corriente en Buenos Aires dio un giro inesperas en Calle Corrientes, donde se ubica la mayor parte de la actividad cultural de Buenos Aires. La gente paseaba cuando  apareció Charly García y rompió la monotonía de la avenida. El icónico músico fue visto a bordo de un antiguo taxi Siam Di Tella, en lo que parecía ser la filmación de un nuevo video.

Rápidamente, videos del suceso comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando parte del recorrido del artista por el centro de la ciudad. El mitico roquero nacional transitaba las calles de Buenos Aires en el vehículo amarillo y negro, sentado en la parte trasera del auto y rodeado de un equipo técnico.

Charly García grabando en un auto en la calle

Charly García ocupó el asiento trasero de un taxi antiguo, el modelo del auto atrajo todas las miradas. Su presencia en las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires generó gran asombro entre los transeúntes.

El músico viajaba acompañado de un equipo técnico y varias cámaras de cine, lo que sugiere una producción profesional. La situación rompió con la rutina de la avenida, despertando la curiosidad de todos.Los fans reconocieron al artista, y no dudaron en captar el momento con sus celulares. Uno de los videos muestra a García sacándole la lengua a la persona que lo filmaba, una actitud espontánea muy suya.

Rumores de nueva música de Charly

El contenido viral alimentó la especulación sobre la posible participación de Charly García en una nueva producción audiovisual. Aunque no existe una confirmación oficial, el despliegue del equipo indica una grabación organizada.

La gente observó con atención cada detalle del recorrido del músico por el centro porteño. Los clips se convirtieron en un fenómeno viral, invitando a todos a preguntarse qué nueva sorpresa prepara el artista.

