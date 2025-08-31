Charly García fue visto grabando un videoclip en la calle: fue furor en las redes

El músico viajaba acompañado de un equipo técnico y varias cámaras de cine, lo que sugiere una producción profesional. La situación rompió con la rutina de la avenida, despertando la curiosidad de todos.Los fans reconocieron al artista, y no dudaron en captar el momento con sus celulares. Uno de los videos muestra a García sacándole la lengua a la persona que lo filmaba, una actitud espontánea muy suya.