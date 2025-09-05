¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos despertamos varias veces durante la noche?

Otro de los trastornos del sueño es la narcolepsia, la cual se define como un trastorno neurológico crónico que impacta en la capacidad cerebral de controlar y regular los ciclos de vigilia y sueño, provocando episodios abruptos de sueño sin distinción del momento o la actividad que se esté realizando; además de producir, de forma repentina, debilidad muscular que afecta en la movilidad de la persona.