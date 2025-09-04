Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Tras el triunfo de Argentina sobre Venezuela, Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección y dejó varios conceptos sobre el rendimiento y el futuro.
“Siempre el equipo está y eso es lo positivo. En cualquier faceta damos la cara, incluso cuando no se da bien. De afuera pienso lo mismo que piensa el hincha”, destacó el DT, además de valorar la incorporación de jóvenes como Franco Mastantuono, a quien definió como “un chico al que hay que llevar de a poco”.
Además, el entrenador subrayó el aporte de Rodrigo De Paul en su nuevo ciclo en la MLS: “Sé cómo se brinda. Hoy demostró que sigue vigente”.
Sobre el grupo, Scaloni fue claro: “Los que marcan el camino son Messi, Di María, Otamendi… y atrás se acoplan los demás. Eso contagia”, aseguró antes de hablar sobre del futuro: “No es fácil ganar el Mundial, falta mucho. Nuestra labor es llegar de la mejor manera”.
Por último, elogió la competitividad de las Eliminatorias: “Han sido terriblemente difíciles, pero supimos competir”.