Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela

Video: el gol de Lautaro
Cabezazo fulminante de Lautaro Martínez para el 2 a 0 pic.twitter.com/u3o0Z4VixP— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 5, 2025
La reacción del DT al segundo de Messi
¡LA REACCIÓN DE SCALONI AL DOBLETE DE MESSI!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
El gesto del entrenador de la Selección Argentina al 3-0 ante Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/M4WbPjn26i
Fin del partido
Goool
Messi marcó el tercero para la Selección
El segundo para Argentina
Lautaro Martínez puso el segundo para Argentina en la primera que tocó. Messi jugó rápido un tiro libre, Nico González tiró el centro y el Toro definió de cabeza.
Gooool
Cambio en la Argentina
Entra: Nicolás González
Sale: Franco Mastantuono
Con la misma intensidad
Al igual que en el cierre de la primera etapa. Argentina se asocia de mitad cancha para adelante. Todos sus futbolistas muy participativos y cerca del área del rival. Sigue ganando el equipo de Scaloni.
Otra jugada clara en el primer tiempo
¡ERA UN GOLAZO, THIAGO!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
Argentina se luce ante Venezuela en el Monumental. #ElimnatoriasEnTyCSport pic.twitter.com/C3kdMdXRx9
Arrancó el segundo tiempo
Fotón
Fin del primero tiempo
Video: así fue el gol de Messi
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K
Lindo gol
Con asistencia de Julián Álvarez, Messi abre el marcador
Gooool
Así fue una clara que tuvo Messi
Lo tuvo Messi: lanzó un potente remate que fue detenido por el arquero.pic.twitter.com/q8cRPmY50B https://t.co/LyaMX4gZ9C— MDZ Online (@mdzol) September 5, 2025
21' Tagliafico inquietó a Romo
Tras una carambola en el área, el lateral sacó un potente zurdazo que tapó el arquero venezolano. Persiste el empate a cero.
Así sonó el Himno en el Monumental
¡EL HIMNO NACINAL ARGENTINO! pic.twitter.com/TKVvrny2Yp— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025
Le anularon un gol a la Selección
Tras un despeje corto de la Vinotinto tras un corner, Mastantuono capturó la pelota y envió un centro hermoso al área para el Cuti Romero, quien cabeceaba al gol pero se encontraba en fuera de juego. Todo sigue 0-0 en el Monumental.
Arrancó el partido
Salen los equipos a la cancha y suenan los himnos
Argentina y Venezuela saltan al campo de juego del Monumental. Mientras, se escuchan las canciones patrias.
Confirmado
Los 11 titulares de la Selección
Así llegó la Selección al Monumental
¡CON MESSI EN EL ANTEÚLTIMO ASIENTO DEL COLECTIVO, LA SCALONETA PARTIÓ RUMBO AL MÁS MONUMENTAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025
#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZTyVcHBbsm
Vestuario listo
"La casa de la Selección espera por otra noche de Eliminatorias": el mensaje de River por el partido de Argentina
Ubaldo Fillol con el "Dibu", antes del partido
Los últimos cinco partidos de Venezuela
Uruguay 2 - 0 Venezuela | 10 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 2 - 0 Bolivia | 6 de junio de 2025 | Eliminatorias
Venezuela 1 - 0 Perú | de marzo de 2025 | Eliminatorias
Ecuador 2 - 1 Venezuela | 21 de marzo de 2025 | Eliminatorias
Estados Unidos 3 - 1 Venezuela | 18 de enero de 2025 | Amistoso
Los números de Messi por Eliminatorias
Messi jugó 71 partidos de Eliminatorias con la selección argentina (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en los que anotó 34 goles y dio 14 asistencias. Su récord fue de 10 goles en el camino hacia Sudáfrica 2010. En las vigentes marcó 6 tantos y está uno por detrás del colombiano Luis Díaz, goleador de la competencia. Será la primera vez en la que termine en el primer puesto de la tabla de posiciones.