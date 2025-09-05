Secciones
En Gaza ocurre un genocidio, dice una funcionaria de la UE

La vicepresidenta del órgano ejecutivo criticó al bloque de 27 países por no expresarse contra el ataque israelí al territorio palestino. Testimonio desde la Global Sumud Flotilla.

HAMBRE. Niños palestinos, a los empujones, tratan de conseguir una comida caliente en el campo de Nuseirat. HAMBRE. Niños palestinos, a los empujones, tratan de conseguir una comida caliente en el campo de Nuseirat.
Hace 2 Hs

PARIS, Francia.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, calificó la situación en Gaza de “genocidio” y criticó al bloque de 27 países por no actuar para detenerlo. Es la primera miembro del ejecutivo europeo en expresarse así. “El genocidio en Gaza pone de manifiesto el fracaso de Europa a la hora de actuar y hablar con una sola voz, mientras se propagan las manifestaciones por ciudades europeas”, afirmó Ribera en un discurso en la universidad de Sciences Po París.

Los Veintisiete se han mostrado especialmente divididos sobre la actitud que deben adoptar hacia Israel desde el inicio de su guerra en Gaza contra Hamas, en respuesta al ataque que llevó a cabo este movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Varios países, entre ellos Alemania, insisten en el derecho de Israel a defenderse, según el derecho internacional. Otros, como España, denuncian un “genocidio”. Estas divisiones paralizan cualquier acción europea.

La flotilla humanitaria

Mientras el ejército israelí afirma que controla el 40% de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, la Global Sumud Flotilla, integrada por decenas de barcos y activistas de 44 países, entre ellos la sueca Greta Thunberg, lleva alimentos y medicinas al devastado enclave, donde unos dos millones de palestinos padecen una catástrofe humanitaria, según evaluó una comisión de Naciones Unidas.

Celeste Fierro, activista argentina a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla contó a LA GACETA que ya se encuentra en Barcelona, intentando salir para encontrarse con el resto de los barcos “y de ahí continuar juntos hacia Túnez, en donde nos vamos a encontrar con más barcos que salen también de Italia y de Grecia”. Parte de la flotilla debía partir desde Barcelona el domingo, pero demoró la salida debido al mal tiempo en el Mediterráneo.

Fierro, diputada del Frente Izquierda Unidad, del MST y la Liga Internacional Socialista, dijo que se espera que esta sea “la flotilla más grande en la historia que intenta llegar a Gaza”, para romper el bloqueo de ayuda humanitaria que mantiene el Estado de Israel y “que se ha profundizado en los últimos meses, condenando a morir de inanición a todo un pueblo”.

Ante la amenaza de Israel de declarar terroristas a quienes se acercan a Gaza, Fierro insistió: “Queda claro quiénes son los que llevan adelante una política terrorista y no somos nosotros. Por eso es necesario y le pedimos a todos que sigan la misión de esta flotilla. No lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos para que no se deje de hablar de Palestina, para que se siga denunciando este genocidio”.

