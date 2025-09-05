En Gaza ocurre un genocidio, dice una funcionaria de la UE

Ante la amenaza de Israel de declarar terroristas a quienes se acercan a Gaza, Fierro insistió: “Queda claro quiénes son los que llevan adelante una política terrorista y no somos nosotros. Por eso es necesario y le pedimos a todos que sigan la misión de esta flotilla. No lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos para que no se deje de hablar de Palestina, para que se siga denunciando este genocidio”.