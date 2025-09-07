Secciones
SociedadGastronomía

Este hábito de 15 minutos al día que favorece la longevidad

Descubre cómo dedicar solo un cuarto de hora diario a la caminata rápida puede mejorar tu salud cardiovascular, proteger tu cerebro y aumentar tu expectativa de vida.

Este hábito de 15 minutos al día que favorece la longevidad
Hace 1 Hs

Un reciente estudio científico reveló que dedicar apenas 15 minutos diarios a una actividad sencilla puede marcar la diferencia en la expectativa de vida. Se trata de un hábito accesible, gratuito y con impacto directo en la salud cardiovascular y cerebral.

Durante años, las recomendaciones oficiales sugerían acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado para mantener el bienestar físico. 

Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que tiempos más reducidos, si se realizan con la intensidad adecuada, también generan resultados significativos en la prevención de enfermedades crónicas y en la reducción de la mortalidad temprana.

Entre las prácticas más efectivas, destaca la caminata rápida, que practicada de forma constante ofrece múltiples beneficios: control del peso, regulación del azúcar en sangre y protección de la función cognitiva. Por estos motivos, se posiciona como una estrategia clave para promover la longevidad.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto

Tequeños venezolanos en Air Fryer: la guía paso a paso para lograr un plato perfecto

Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

¿Cómo conservar mejor las frutillas y aprovecharlas el resto del año?

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
3

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
6

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Más Noticias
Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios