Primavera sin estornudos: cómo aliviar las alergias respiratorias con la alimentación

Para combatir la inflamación y proteger las mucosas, se aconseja incluir en la dieta antioxidantes y vitaminas A, C y E, ácido fólico, niacina, zinc, magnesio y omega 3. La hidratación también resulta clave, mediante agua, infusiones, caldos o gelatinas, así como el consumo de alimentos con efecto mucolítico, como ajo, cebolla y puerros.