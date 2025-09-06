Primavera sin estornudos: cómo aliviar las alergias respiratorias con la alimentación

La llegada de la primavera llena los días de luz y color, pero también trae consigo el aumento de las alergias respiratorias. Polen de olivos, gramíneas y coníferas provoca que el sistema inmunológico reaccione en exceso, liberando histamina, responsable de estornudos, picazón, ojos irritados y exceso de mucosidad.
Los especialistas recomiendan prestar atención a la dieta, ya que algunos alimentos pueden empeorar los síntomas. Entre ellos se encuentran conservas de pescados y mariscos, carnes procesadas, café, té, alcohol, frutos secos, cacao, quesos curados y alimentos fermentados. Además, los lácteos pueden espesar la mucosidad y dificultar la respiración.
Para combatir la inflamación y proteger las mucosas, se aconseja incluir en la dieta antioxidantes y vitaminas A, C y E, ácido fólico, niacina, zinc, magnesio y omega 3. La hidratación también resulta clave, mediante agua, infusiones, caldos o gelatinas, así como el consumo de alimentos con efecto mucolítico, como ajo, cebolla y puerros.
Receta recomendada: caldo de verduras primaveral
Ingredientes:
- 2 zanahorias
- 1 calabacín
- 1 puerro
- 1 cebolla
- Espinacas al gusto
- Aceite de oliva
- Agua
- Sal y pimienta a gusto
Preparación:
- Cortar todas las verduras en trozos medianos.
- En una olla grande, calentar un poco de aceite de oliva y saltear la cebolla y el puerro hasta que estén tiernos.
- Agregar las zanahorias, el calabacín y suficiente agua para cubrirlas. Cocinar hasta que estén blandas.
- Incorporar las espinacas al final y cocinar 2-3 minutos.
- Salpimentar al gusto y servir caliente.
Este caldo, rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a aliviar la congestión, convirtiéndose en un aliado natural durante la primavera para quienes sufren alergias respiratorias.