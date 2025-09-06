Secciones
Primavera sin estornudos: cómo aliviar las alergias respiratorias con la alimentación

Los especialistas recomiendan prestar atención a la dieta, ya que algunos alimentos pueden empeorar los síntomas.

Hace 15 Min

La llegada de la primavera llena los días de luz y color, pero también trae consigo el aumento de las alergias respiratorias. Polen de olivos, gramíneas y coníferas provoca que el sistema inmunológico reaccione en exceso, liberando histamina, responsable de estornudos, picazón, ojos irritados y exceso de mucosidad.

Los especialistas recomiendan prestar atención a la dieta, ya que algunos alimentos pueden empeorar los síntomas. Entre ellos se encuentran conservas de pescados y mariscos, carnes procesadas, café, té, alcohol, frutos secos, cacao, quesos curados y alimentos fermentados. Además, los lácteos pueden espesar la mucosidad y dificultar la respiración.

Para combatir la inflamación y proteger las mucosas, se aconseja incluir en la dieta antioxidantes y vitaminas A, C y E, ácido fólico, niacina, zinc, magnesio y omega 3. La hidratación también resulta clave, mediante agua, infusiones, caldos o gelatinas, así como el consumo de alimentos con efecto mucolítico, como ajo, cebolla y puerros.

Receta recomendada: caldo de verduras primaveral

Ingredientes:

- 2 zanahorias

- 1 calabacín

- 1 puerro

- 1 cebolla

- Espinacas al gusto

- Aceite de oliva

- Agua

- Sal y pimienta a gusto

Preparación:

- Cortar todas las verduras en trozos medianos.

- En una olla grande, calentar un poco de aceite de oliva y saltear la cebolla y el puerro hasta que estén tiernos.

- Agregar las zanahorias, el calabacín y suficiente agua para cubrirlas. Cocinar hasta que estén blandas.

- Incorporar las espinacas al final y cocinar 2-3 minutos.

- Salpimentar al gusto y servir caliente.

Este caldo, rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a aliviar la congestión, convirtiéndose en un aliado natural durante la primavera para quienes sufren alergias respiratorias.

