El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo cuestionó a Federico Pelli y al Gobierno

En el escrito, el espacio sostuvo: “Estos libertos no entienden que Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich son los únicos con capacidad para desestabilizar. A Luis Caputo le quintuplicaron el presupuesto de inteligencia para que se dedique a carpetear a propios y extraños, y a Bullrich, alias 'Kali' o 'Carolina Serrano' era un cuadro importante en Montoneros, que, junto al ERP, fueron corresponsables del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976”.