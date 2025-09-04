El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo cuestionó a Federico Pelli y al Gobierno

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo salió a responderle al candidato a diputado de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, quien apuntó contra el kirchnerismo y denunció espionaje ilegal, operaciones malintencionadas y prácticas antidemocráticas que tienen como objetivo desestabilizar al Gobierno de Javier Milei.
En el escrito, el espacio sostuvo: “Estos libertos no entienden que Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich son los únicos con capacidad para desestabilizar. A Luis Caputo le quintuplicaron el presupuesto de inteligencia para que se dedique a carpetear a propios y extraños, y a Bullrich, alias 'Kali' o 'Carolina Serrano' era un cuadro importante en Montoneros, que, junto al ERP, fueron corresponsables del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976”.
La organización también apuntó contra el presidente al señalar: “Milei padece de delirios, alucinaciones, cambios de comportamiento, aislamiento social y pensamiento desorganizado, con dificultades para organizar el habla, lo cual es evidente, y delirios de persecución o de misión especial”.
Asimismo, cuestionaron las decisiones de la gestión libertaria: “En vez de declarar sandeces, sería bueno que opine sobre el 3% que se lleva la tarotista Karina, de los audios de Spagnuolo, del cercenamiento de la libertad de prensa, del aniquilamiento de los discapacitados y la Obra Pública; de la destrucción del Inta, Inti, Conicet y Vialidad Nacional; del Presupuesto de Salud y la Educación; de la represión a Jubilados, etc.”.
Por último, advirtieron sobre el futuro del mandatario nacional: “En fin, estos ignotos libertarios de Tucumán no entienden que Milei prepara su renuncia después del 26 de octubre, y que del único lugar que no se vuelve en política: es del ridículo”.