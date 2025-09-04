Secciones
Política

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo cuestionó a Federico Pelli y al Gobierno

“Estos libertos no entienden que Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich son los únicos con capacidad para desestabilizar”, señaló el espacio.

Hace 1 Hs

El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo salió a responderle al candidato a diputado de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, quien apuntó contra el kirchnerismo y denunció espionaje ilegal, operaciones malintencionadas y prácticas antidemocráticas que tienen como objetivo desestabilizar al Gobierno de Javier Milei.

En el escrito, el espacio sostuvo: “Estos libertos no entienden que Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich son los únicos con capacidad para desestabilizar. A Luis Caputo le quintuplicaron el presupuesto de inteligencia para que se dedique a carpetear a propios y extraños, y a Bullrich, alias 'Kali' o 'Carolina Serrano' era un cuadro importante en Montoneros, que, junto al ERP, fueron corresponsables del Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976”.

Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

La organización también apuntó contra el presidente al señalar: “Milei padece de delirios, alucinaciones, cambios de comportamiento, aislamiento social y pensamiento desorganizado, con dificultades para organizar el habla, lo cual es evidente, y delirios de persecución o de misión especial”.

Asimismo, cuestionaron las decisiones de la gestión libertaria: “En vez de declarar sandeces, sería bueno que opine sobre el 3% que se lleva la tarotista Karina, de los audios de Spagnuolo, del cercenamiento de la libertad de prensa, del aniquilamiento de los discapacitados y la Obra Pública; de la destrucción del Inta, Inti, Conicet y Vialidad Nacional; del Presupuesto de Salud y la Educación; de la represión a Jubilados, etc.”.

Críticas del Movimiento para la Liberación y el Desarrollo a Soledad Molinuevo

Por último, advirtieron sobre el futuro del mandatario nacional: “En fin, estos ignotos libertarios de Tucumán no entienden que Milei prepara su renuncia después del 26 de octubre, y que del único lugar que no se vuelve en política: es del ridículo”.  

