Críticas del Movimiento para la Liberación y el Desarrollo a Soledad Molinuevo

El Movimiento para la Liberación y el Desarrollo emitió un duro comunicado en el que cuestionó a la dirigente Soledad Molinuevo, a quien calificaron como “la Mujer Maravilla de la pobreza avanza”, en referencia a sus declaraciones sobre la necesidad de achicar el Estado, reducir la carga impositiva y fomentar el empleo privado.
Según el texto firmado por Enrique Romero, Héctor Argañaraz y Martín Rodríguez, las propuestas de Molinuevo resultan contradictorias con la situación económica actual: “Se incrementaron los impuestos, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, se cerraron 17.000 pymes y 16.000 kioscos; 22 multinacionales se fueron del país, y las industrias de la construcción, automotriz, textil y del calzado están sumergidas en una profunda crisis”.
El documento también cuestiona expresiones atribuidas a la dirigente sobre los jubilados: “Tenemos jubilados que se acercan y dicen podemos esforzarnos un poco más”, lo que, según el movimiento, refleja “un ataque de delirium tremens propio de los mileístas”.
En contrapartida, el espacio político reclamó la declaración de la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para jubilados, con medidas como el aumento de haberes, la restitución de la cobertura total de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional.
El comunicado remarcó que el 63,5% de los jubilados percibe la mínima, actualmente en $384.000, mientras que la canasta básica ronda los $1.400.000, por lo que “apenas cubren menos del 30%” de ese monto.