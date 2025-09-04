Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

“Todo este plan está enmarcado en un programa sistemático de desestabilización del Gobierno Nacional que no involucra solamente este caso escuchas ilegales y de difusión extorsiva de esos audios por goteo. Sino que también se da en el marco de que, días atrás, se montó uno operación de agresión a la investidura presidencial en Lomas de Zamora, donde esos mismos medios que están prendidos en esta operación de espionaje y difusión de audios, son los que empiezan a hablar de pérdida de control de la calle por parte del gobierno y demás. Es toda una operación sistemática que involucra un montón de fases, así que está muy claro”, sentenció el libertario.