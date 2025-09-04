Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"

El candidato a diputado de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, apuntó contra el kirchnerismo y denunció espionaje ilegal, operaciones mal intencionadas y prácticas antidemocráticas que tienen como objetivo desestabilizar al Gobierno de Javier Milei. “Los que ahora se jactan de ser los paladines de la de la lucha contra el espionaje ilegal, son los mismos que hacían escuchas ilegales, espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios. Además de haber montado un aparato de inteligencia paralelo con Milani dentro del ejército”, lanzó Pelli.
Desde Casa Rosada denunciaron ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. En la misma línea, el candidato tucumano dijo que “todo esto es una operación montada con fases marcadas y una planificación”. “Hay grabaciones de hace mucho tiempo; tiempo de espera y una ejecución, justo dos semanas antes de las elecciones”, agregó.
Por otra parte, el candidato libertario dijo: “Apelamos a que la gente es demasiado inteligente para darse cuenta que este es un acto de espionaje ilegal. Buscan sabotaje e inestabilidad políticos; es un ataque a la democracia”.
“Todo este plan está enmarcado en un programa sistemático de desestabilización del Gobierno Nacional que no involucra solamente este caso escuchas ilegales y de difusión extorsiva de esos audios por goteo. Sino que también se da en el marco de que, días atrás, se montó uno operación de agresión a la investidura presidencial en Lomas de Zamora, donde esos mismos medios que están prendidos en esta operación de espionaje y difusión de audios, son los que empiezan a hablar de pérdida de control de la calle por parte del gobierno y demás. Es toda una operación sistemática que involucra un montón de fases, así que está muy claro”, sentenció el libertario.
La postura de Pelli no solo se sostiene en la palabra emitida desde Nación, sino que también es respaldada por la Ley de Inteligencia Nacional 25.220, que prohíbe el espionaje político y la influencia en la opinión pública mediante actividades clandestinas. A raíz de esto, la Justicia ordenó el cese de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada y reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional, no un caso de libertad de expresión.
Según Martín Menem, a través de su cuenta oficial de X los encuentros entre el cuerpo legislativo y Karina Milei son periódicos y se realizan con el fin de coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo de La Libertad Avanza en el Congreso. “Karina participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en sintonía con el rumbo del Poder Ejecutivo”, dice el tuit, por lo que las escuchas fueron grabadas ilegalmente y se alimentan de un alto grado de gravedad institucional, como lo mencionó Pelli.
Por otra parte, quien encabeza el listado de candidatos en LLA Tucumán, señaló que el Gobierno debe resistir ante las reiteradas jugadas sucias del kirchnerismo en todo aspecto. Desde las practicas ilegales en contra de las instituciones, hasta la violencia antidemocrática emitida contra Roxana Segovia, la mujer arrestada en Graneros por ser libertaria y los múltiples casos de atropellos en Provincia de Buenos Aires contra militantes mileístas.