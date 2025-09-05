Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
Una serie de hechos pone la lupa en la ruta 307 y en uno de los fenómenos más oscuros de estos tiempos. El deterioro se expresa de muchos modos, pero algunos son más dramáticos que otros.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
José Nazaro
Hace 5 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Salta
Tafí del Valle
Gendarmería Nacional Argentina
Bolivia
Cafayate
El Mollar
Amaicha del Valle
WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia flexibiliza el polémico régimen carcelario para un capo narco
Lo más popular
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía
Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz
“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky
Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”
Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Más Noticias
Messi se despidió como se despiden los grandes
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios
“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente
Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico
Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más