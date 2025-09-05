Secciones
CulturaENTREVISTA

De los Redondos y Marvel a Shakespeare: en todos esos mundos habita Borges, la “bestia pop”

“El primero que desacralizó a Borges fue Borges mismo”, destaca Daniel Mecca, quien propone múltiples miradas sobre el escritor. “No es un patrimonio privado, no se lo puede encerrar”.

De los Redondos y Marvel a Shakespeare: en todos esos mundos habita Borges, la “bestia pop”
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 6 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresMick JaggerJorge Luis BorgesWilliam ShakespeareCarlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?
1

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía
2

Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz
3

Septiembre Musical: noche con clásicos del rock y latin jazz

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky
4

“El paisaje de la vida” expone Natalia Lipovetzky

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”
5

Cine: se despide “El conjuro” y llega “Amores compartidos”

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Messi se despidió como se despiden los grandes

Messi se despidió como se despiden los grandes

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

Estreno de cine: “La mujer de la fila” se propone derribar prejuicios

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

“Made in Lanús”, una obra que le habla al presente

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios