Guillermo Martínez: “Borges estaba orgulloso de conocer ideas sofisticadas de matemáticas”

“Los matemáticos rara vez vemos un número. Cada vez que me hacen hacer las cuentas al final de una cena para ver cuánto le toca a cada uno soy el primero en temblar. Siempre me acusan de dejar mucha propina, pero es para que encontrar un número que sea divisible por toda la cantidad de comensales… (risas) ¿no? Así que no es exactamente números lo que es importante en la vida de matemáticos, sino patrones, regularidades y depende mucho también de la rama en la que uno se forma. Yo me formé dentro de la lógica matemática y entonces pienso en cosas como en hasta qué punto se puede llevar el lenguaje dentro de la matemática, o sea, qué clase de operaciones tiene que haber dentro de una estructura matemática para que yo pueda implantar un lenguaje de forma que la estructura matemática empiece a hablar de sí misma. Cada tanto aparece algún número, pero siempre son números muy bajitos. Hay otros matemáticos que hacen cálculo numérico, que tienen que hacer aproximaciones, y sí trabajan como calculistas, y así… Hay una idea un poco reduccionista de la matemática de la que tiene bastante culpa el secundario, por no darles a los estudiantes una idea leal de lo que es la matemática. Por eso uno sale odiando las matemáticas. Del secundario salen matemáticos los que ya tienen un don natural, pero no le abre a quien no tenga un talento matemático la posibilidad de interesarse por esa clase de ideas, que fue mi caso, porque yo no tenía ningún talento para la matemática en el secundario, pero sin embargo me interesaron las ideas cuando la descubrí casi por accidente dentro de la carrera de ingeniería”, comenta Guillermo Martínez.