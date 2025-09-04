Otero Monsegur en Endeavor NOA: “Argentina tiene el talento y el potencial para ser plataforma de empresas globales”

–La estabilidad de reglas de juego y de la macroeconomía es central, porque otorga previsibilidad. A eso se suma el desarrollo de un sistema financiero y de capitales sólido, que solo es posible con una moneda fuerte. Si a eso lo combinamos con el talento argentino y la llegada de más fondos de inversión, tendremos condiciones no sólo para crear más empresas, sino también para que muchas usen a la Argentina como plataforma de expansión global.