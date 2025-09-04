Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

Una marea de 3.600 personas, compuesta por emprendedores de la región y jóvenes estudiantes, llenó el Centro de Convenciones de Salta Capital para la apertura de la Experiencia Endeavor NOA. En una jornada que promete ser de alto impacto, el encuentro se consolidó como un punto de inflexión para el ecosistema empresarial del norte, ya que une a fundadores de proyectos con mentores, inversores y alumnos de quinto año de colegios secundarios en un mismo espacio.
El evento, organizado por Endeavor (la organización global que impulsa a emprendedores de alto impacto con el objetivo de fomentar el desarrollo económico en sus regiones), busca dotar de herramientas concretas e inspirar a los asistentes a través de la historia de líderes que superaron grandes desafíos. La esencia de la jornada se manifiesta no solo en la agenda de conferencias, sino también en el vibrante ambiente del hall, donde 16 stands de diversas instituciones y empresas ofrecen información y conexiones valiosas para los participantes.
Emprender con valores: la clave del éxito en Endeavor NOA
Los discursos de apertura marcaron el tono del encuentro destacando el rol de los valores como pilar fundamental en el camino del emprendimiento. Franco Mignacco, presidente del Directorio de Endeavor, enfatizó la importancia de este componente ético en el actual contexto global. "Los valores son fundamentales hoy en la creación de nuevas empresas, en un mundo donde vivimos una crisis de valores", afirmó, subrayando el compromiso de la institución con este principio.
Celeste Ballar, directora de Operaciones para la Región Noroeste, transmitió la misión del evento, que va más allá de la mera transmisión de conocimientos. “Lo que buscamos hoy: que todos se lleven herramientas a partir de las historias de distintos emprendedores, con realidades, orígenes y caminos diversos. Queremos que se lleven herramientas concretas, conexiones, y... que también se lleven esos valores: el hecho de soñar, lanzar un plan, fijar un objetivo, hacer equipo para lograrlo y nunca bajar los brazos”.
El sentimiento de optimismo y sinergia fue palpable. El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, celebró el espíritu del encuentro. “La verdad que el marco es impresionante y la energía que se vive es tremenda. Sin lugar a dudas, es inspiradora”, manifestó, reconociendo la labor de los empresarios que "dedican generosamente su tiempo para que otros puedan hacer lo que ellos hicieron".
El evento, a través de sus disertantes y las oportunidades de networking, se presenta como un catalizador de crecimiento, reafirmando que el camino del emprendimiento es arduo, pero que con las conexiones adecuadas, las herramientas correctas y, sobre todo, los valores bien cimentados, las recompensas superan con creces los desafíos.