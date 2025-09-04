Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

El evento, organizado por Endeavor (la organización global que impulsa a emprendedores de alto impacto con el objetivo de fomentar el desarrollo económico en sus regiones), busca dotar de herramientas concretas e inspirar a los asistentes a través de la historia de líderes que superaron grandes desafíos. La esencia de la jornada se manifiesta no solo en la agenda de conferencias, sino también en el vibrante ambiente del hall, donde 16 stands de diversas instituciones y empresas ofrecen información y conexiones valiosas para los participantes.