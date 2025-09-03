Tres trucos para no tener dolor de rodilla cuando corres: técnicas y ejercicios

Para proteger las rodillas y mejorar el rendimiento, es esencial complementar el running con ejercicios de fuerza y estiramientos. El fortalecimiento muscular es clave porque los músculos que rodean la rodilla, como los cuádriceps, los glúteos y los músculos del core, actúan como estabilizadores y absorben parte de la carga que soporta la articulación. Cuando estos músculos son débiles, la rodilla se ve obligada a asumir una carga excesiva, lo que puede llevar a lesiones por sobrecarga. Incorporar sesiones de entrenamiento de fuerza de dos a tres veces por semana también te hará un corredor más eficiente y potente.