Feria de las Colectividades: Tafí Viejo reivindica la identidad inmigrante de los argentinos

La fiesta multicultural está pensada para un público amplio, por eso desde la organización dispusieron también actividades para los más chicos como shows y talleres de origami. “Queremos que sea un espacio donde grandes y niños puedan experimentar las distintas comunidades que viven en nuestro país. Podrán pasear entre los stands y charlar con personas de distintas nacionalidades, conocer sobre su cultura, su idioma y hasta su gastronomía”, comentó Gonzalo Sánchez, también de la organización.