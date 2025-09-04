Secciones
Feria de las Colectividades: Tafí Viejo reivindica la identidad inmigrante de los argentinos

El evento contará con más de 30 stands con opciones culturales y gastronómicas.

Hace 1 Hs

Por tercer año consecutivo, la Ciudad del Limón convoca a los tucumanos a vivir una experiencia intercultural. Este sábado Rotaract Tafí Viejo y Turismo de Tafí Viejo serán los anfitriones que recibirán a los visitantes de la Fiesta de las Colectividades. Más de 30 comunidades ya confirmaron su presencia y llevarán muestras de su propia cultura para deleitar a los asistentes.

Yungas y Letras: festival en Tafí Viejo

No es casualidad que la Feria de las Colectividades se lleve a cabo esta semana. Este 4 de septiembre se celebra el Día del Inmigrante, que conmemora el origen de la conformación identitaria argentina. La inmigración forma parte de un intercambio cultural que formó las bases de la tradición nacional.

30 comunidades en la Feria de las Colectividades

Vecinos y turistas tienen una cita este sábado 6 de septiembre a las 18 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo –San Martín, esquina Uttinger–. Entre los expositores, habrá representantes de 14 países que hasta las 23 ofrecerán una muestra de sus rasgos identitarios que incluirá artes, música y gastronomía.

Argentina, México, Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos, España, Croacia, Italia, Eslovenia, Bélgica, Japón, Líbano y Siria formarán parte del evento de este fin de semana. Además, ya se programó un cronograma con 13 shows en vivo en una tarde que busca promover la comprensión internacional.

El objetivo del evento, según cuenta Mariano Chavarría, de Rotaract Tafí Viejo, es promover uno de los objetivos primordiales de su organización: lograr la paz entre las naciones. “No sólo buscamos la comprensión entre las diferentes culturas que conviven en Tafí Viejo y Tucumán, sino también fortalecer la comprensión de nuestra identidad como argentinos, una identidad forjada a la luz de múltiples culturas que convergieron a lo largo de los siglos en nuestro territorio”.

Una actividad para toda la familia

La fiesta multicultural está pensada para un público amplio, por eso desde la organización dispusieron también actividades para los más chicos como shows y talleres de origami. “Queremos que sea un espacio donde grandes y niños puedan experimentar las distintas comunidades que viven en nuestro país. Podrán pasear entre los stands y charlar con personas de distintas nacionalidades, conocer sobre su cultura, su idioma y hasta su gastronomía”, comentó Gonzalo Sánchez, también de la organización.

Como parte de un anticipo exclusivo para LA GACETA, Sánchez anticipó que habrá presentaciones musicales de todos los continentes como muestras de bailes árabes, españoles, y croatas y ritmos folklóricos de diferentes partes de América Latina.

