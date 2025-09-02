Yungas y Letras: festival en Tafí Viejo

La inauguración será a las 19 en la Biblioteca Pasquini (Belgrano 257) con la actividad “La literatura en el cine”, junto a María Emilia Olivera Medina y Marcos Camilo Mahmud y la proyección del cortometraje tucumano “Souvenir”, de Martina Díaz Santilli y Mariano Rivolta, en el que abordan el abuso infantil intrafamiliar, que queda al descubierto en el marco del festejo de una celebración por los 15 años de una adolescente. En este contexto tendrá lugar una mesa de debate sobre “La construcción narrativa del silencio”.