Yungas y Letras: festival en Tafí Viejo

El 4º Festival Provincial de Letras y Yungas (Feply) se desarrollará entre hoy y el domingo en distintos espacios culturales de Tafí Viejo, como un espacio de encuentro y creación colectiva, con una amplia agenda de actividades abiertas y gratuitas. En paralelo, tendrá lugar el Feplycito, pensado especialmente para los más pequeños con talleres de caricaturas, pintura, creación colectiva y narración oral de historias y leyendas contadas por los residentes del Instituto San Alberto.
Así se pretende institucionalmente “fortalecer la identidad taficeña en un diálogo intergeneracional, visibilizar la voz de escritores y artistas, y acercar la literatura a la vida cotidiana de la comunidad para propiciar una cultura viva”, según se adelantó desde la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa de la Municipalidad de Tafí Viejo que conduce Marcos Acevedo, área organizadora de la propuesta.
La cartelera se desplegará en el Museo Ferroviario, la Biblioteca Popular Ingeniero Aníbal Pasquini, el Mercado Municipal, plazas, la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez y distintas instituciones educativas, artísticas y culturales con un perfil itinerante.
Incluirá lecturas con rondas; micrófono abierto; balcones de poetas y fogones literarios; presentación de libros de autores locales y regionales; ciclos de cine con proyecciones y conversatorios; y noches temáticas dedicadas a la literatura de terror, acompañadas de música en vivo y performances.
Homenaje
Además, se realizará una instalación homenaje a Osvaldo Chichí Costello, en reconocimiento a la trayectoria y al legado del poeta y compositor tucumano y así poner en valor su aporte al arte y la identidad local, al cumplirse el 40° aniversario de su fallecimiento.
La inauguración será a las 19 en la Biblioteca Pasquini (Belgrano 257) con la actividad “La literatura en el cine”, junto a María Emilia Olivera Medina y Marcos Camilo Mahmud y la proyección del cortometraje tucumano “Souvenir”, de Martina Díaz Santilli y Mariano Rivolta, en el que abordan el abuso infantil intrafamiliar, que queda al descubierto en el marco del festejo de una celebración por los 15 años de una adolescente. En este contexto tendrá lugar una mesa de debate sobre “La construcción narrativa del silencio”.
Entre los participantes figuran Sebastián Ganzburg, Nora Scarpa, Elena Acevedo, Carlos Duguech, Estela Porta, Ernesto Rojas, Adriana Lucero, Gabriela Palazzo, Marita Pilán, Julio Estefan y Ana María Mopty, Martín Correa, Pablo Mele, Norma Salica, Juan Romero, Camilo Mahmud, Luna Fernández Córdoba, Bruno Bazán, Sol Osorio, Melina Moissé, Gabo Acosta, Adriana Lucero, Luna Fernández Córdoba, Flor Acevedo, Constanza Bossi, Luciana García Barraza, Natalia Trouvé, Adriana Lucero, Sergio Lizárrga y Rosana Acosta.