Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

“Es un trabajo en el que abordan temas emblema de una manera fiel y respetuosa a la raíz, pero también bordeando y visitando el mundo onírico, y el de las estrellas y su sabiduría. Enmarca geografías musicales que van desde el altiplano en la cordillera de los Andes al hipnótico balanceo del agua en litoral, del fogón santiagueño a la pampa, entre ensoñaciones y un campo sonoro expandido para que el encuentro tenga como principal protagonista a la canción: su poesía, las historias que cuenta y los territorios que habita”, se adelanta sobre esta producción, que aborda también composiciones de Quique Sinesi, Peteco Carabajal, Pablo Raúl Trullenque y Piero en guitarra y voz. Previo al recital programado para las 20, en el acceso a la sala y desde las 17 habrá una feria de plantas y arte, con la exposición de Alejandro Nicolau.