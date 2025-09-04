Zambas y chacareras: un folclore tradicional con un aporte onírico

“Luna tucumana”, la zamba de Atahualpa Yupanqui, abre el disco “Un cosmos que camina conmigo”, la producción de Loli Molina y Pedro Rossi que el dúo presentará esta noche en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), en un recorrido por el folclore nacional tradicional y contemporáneo, que incluye temas propios de la cantora. Como invitado estará el cantautor tucumano Martín García.
“Es un trabajo en el que abordan temas emblema de una manera fiel y respetuosa a la raíz, pero también bordeando y visitando el mundo onírico, y el de las estrellas y su sabiduría. Enmarca geografías musicales que van desde el altiplano en la cordillera de los Andes al hipnótico balanceo del agua en litoral, del fogón santiagueño a la pampa, entre ensoñaciones y un campo sonoro expandido para que el encuentro tenga como principal protagonista a la canción: su poesía, las historias que cuenta y los territorios que habita”, se adelanta sobre esta producción, que aborda también composiciones de Quique Sinesi, Peteco Carabajal, Pablo Raúl Trullenque y Piero en guitarra y voz. Previo al recital programado para las 20, en el acceso a la sala y desde las 17 habrá una feria de plantas y arte, con la exposición de Alejandro Nicolau.
Molina es guitarrista, cantante, compositora, escritora, productora y artista visual, con una carrera que comenzó en 2008 (al año siguiente ganó un premio MTV y fue nominada a los Gardel) y que le permitió recorrer escenarios y festivales de América Latina, América del Norte y Europa. Rossi es guitarrista, arreglador, productor, compositor y docente, con cuatro discos editados, incluyendo a “Sobre Valladares”, sobre la obra de Rolando Chivo Valladares.
Mañana al mediodia, los músicos realizarán una plantación de 40 arboles nativos en Concepción, con el aporte de la Fundacion Forestar y la compañía de vecinos.
En Tafí Viejo
Otra opción folclórica será el recital que Demi Carabajal dará esta noche en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), con la compañía de La Changada, Bruno Méndez y Matías Oliva para recorrer conocidas chacareras y zambas con sabor a Santiago del Estero.
En tanto, desde las 21 en El Congreso (Congreso 1.051), también en la “Ciudad del limón”, se anuncian los recitales de La Juntada y Dúo Tafí, con composiciones de creadores tucumanos.