Un ex Puma en Endeavor NOA: "Nuestro propósito muchas veces está detrás de las barreras mentales"

Alejandro Onetto Gaona y Marcelo Bosch participaron de Experiencia Endeavor NOA y destacaron la importancia del autoconocimiento para el desarrollo de proyectos.

"Saber quienes somos nos permite avanzar a una evolución constante"
Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 2 Hs

La importancia del autoconocimiento para el crecimiento, fue la idea sobre la que Alejandro Onetto Gaona (Coach en aptitudes mentales y liderazgo) y Marcelo Bosch (ex jugador de Los Pumas y analista deportivo en televisión) desenvolvieron en la charla que mantuvieron en Experiencia Endeavor NOA.

“Saber quienes somos nos permite avanzar a una evolución constante”, dijo Onetto Gaona y sostuvo que el autoconocimiento resulta “innegociable” para el sostenimiento y desarrollo de cualquier proyecto en la vida de las personas.

“Yo invito a que reparemos, escuchemos porque nosotros tenemos mucho que decir y compartir sobre esta base esencial que es la de ser uno mismo”, sostuvo el psicologo que trabajó con reconocidos planteles de rugby profesional y remarcó que ante las distintas adversidades que se plantean en los procesos “lo esencial es volver a nosotros”. “Ahí está nuestra base, nuestra esencia. Irse de ese foco no es el problema, el problema es no volver a nosotros”.

A su turno, Bosch hizo un repaso por su carrera deportiva y cómo logró cumplir el sueño que tenía desde niño, al que le gustaba hacer deportes y se conectaba desde el propósito del disfrute, a ser un jugador profesional que representó al país en el seleccionado mayor.

“El propósito de uno muchas veces está detrás de esos miedos y esas barreras mentales que tenemos que a veces nos cuesta mucho atravesarlas. Por suerte lo pude hacer y a mis 22 años emprendí un viaje que fue espectacular, no solo a nivel jugador, sino a nivel persona. Estuve siete años jugando en Francia”

Durante su estadía en el Viejo Continente, el comentarista deportivo narró que las lesiones le hicieron replantearse en varias oportunidades su continuidad en el deporte de alto rendimiento, pero supo encontrar respuestas a esos interrogantes a partir del autoconocimiento y la vocación que lo había llevado hasta ese punto de su carrera.

El ex represente de Los Pumas habló también de su libro Inside, donde refleja sus vivencias e invita a hacernos preguntas, “a parar la pelota, a ver cuánto nos conocemos y muchas veces no hace falta darnos contra la pared”.

“Creo que siempre está la opción de poder respirar, vernos internamente, ver dónde estamos ubicados hoy en nuestra vida, no solo en nuestro emprendimiento para poder continuar de una forma más conectado con quién somos”, subrayó en el final de su exposición.

