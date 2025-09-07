Insuficiencia renal: una enfermedad silenciosa que se diagnostica fácil, pero la mayoría la detecta tarde

La importancia del control anual

El gran desafío es la detección precoz. “El problema es que la insuficiencia renal no duele. Muchas veces se la confunde con cálculos o malestares urinarios. Pero la verdad es que el riñón se va dañando en silencio. La única manera de saber cómo están es pedir un análisis de sangre y de orina una vez al año”, subraya el especialista.