Arándanos: un beneficio natural para unos riñones sanos y un cuerpo en equilibrio

En la búsqueda de un cuerpo sano y una vida plena, la alimentación juega un papel fundamental. Combinada con ejercicio regular, una dieta equilibrada puede ser la clave para la longevidad y la prevención de enfermedades crónicas. Dentro de este marco, las frutas se destacan como aliadas esenciales, y entre ellas, los arándanos emergen como una opción particularmente beneficiosa, especialmente para quienes sufren problemas urinarios y renales recurrentes.