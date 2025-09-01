Júpiter en la Cordillera, Luna en perigeo y más: los fascinantes eventos astronómicos de septiembre que se podrán observar en Chile

El calendario astronómico de septiembre de 2025 viene cargado de espectáculos celestes, aunque no todos serán visibles desde Chile. Sin embargo, sí habrá varios fenómenos curiosos para disfrutar a simple vista o con instrumentos de observación.
Arturo Gómez, ex astrofotógrafo del Observatorio Cerro Tololo, explicó al sitio BiobioChile cuáles son los más destacados del mes.
El primero en la lista será Júpiter, que durante todo septiembre se podrá observar muy brillante sobre la Cordillera de Los Andes, a partir de las 05:30 horas de la madrugada.
El domingo 7 de septiembre la Luna alcanzará su fase llena y, al mismo tiempo, ocurrirá un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre”. Este fenómeno no podrá verse en Chile, pero sí en Europa, África, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
La Luna llena de septiembre recibe también el nombre de “Luna de la cosecha”, denominación que proviene de los nativos americanos. Según National Geographic, se le llamó así porque coincidía con la época de recolección de cultivos, especialmente de maíz, y su luz permitía trabajar desde el amanecer.
El miércoles 10 de septiembre, la Luna se encontrará en su perigeo, es decir, en el punto más cercano a la Tierra. En esa fecha estará a unos 365.000 kilómetros, en comparación con los 384.000 kilómetros promedio.
Otros eventos destacados del mes
Jueves 4: la sombra de Titán, la luna más grande de Saturno, se proyectará sobre el planeta a las 03:09 horas (observable solo con telescopios).
Viernes 12: conjunción de la Luna con el cúmulo de estrellas Pléyades o “Las 7 Hermanas”, al amanecer.
Sábado 13: conjunción de Marte con Spica, la estrella más brillante de la constelación de Virgo.
Martes 16: conjunción de la Luna y Júpiter, al amanecer.
Domingo 21: Saturno en oposición, lo que lo hará brillar con mayor intensidad al alinearse con la Tierra y el Sol.
Domingo 21: eclipse parcial de Sol, visible únicamente en zonas de la Antártica y Nueva Zelanda.
Lunes 22: equinoccio de primavera en el hemisferio sur, a las 15:19 horas.
Miércoles 24: conjunción de Marte y la Luna.