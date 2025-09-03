Secciones
Horóscopo: cuáles son los tres signos más vengativos y rencorosos del zodíaco

Hay tres signos que se caracterizan por ser más rencorosos y celosos que los demás, por lo que tienen una fuerte tendencia a ir de lleno con sus venganzas.

Hace 4 Hs

Según el horóscopo negro, algunos signos del Zodíaco destacan por su inclinación a la venganza. No olvidan ni perdonan fácilmente, y cuando se sienten traicionados, su reacción puede ser contundente. ¿Cuáles son?

Para saber estos datos, no solo es relevante mirar si una persona tiene este signo en el Sol, sino que también hay que tener en cuenta si lo tiene en la Luna. Esto sucede debido a que su planeta solar es el que puede decir más de sus energías profundas, su personalidad y el interior de su ser; mientras que la Luna influye en sus emociones, y en cómo percibe y apropia lo que siente.

Para obtener esta información, se recomienda realizar la carta astral: un mapa que muestra la posición exacta de las constelaciones del Zodíaco en el cielo al momento de nacer.

¿Cuáles son los signos del Zodíaco más vengativos?

Escorpio

Es común que se le atribuya esta característica a las personas de Escorpio, ya que se lo considera uno de los signos más celosos y vengativos del Zodíaco. Al pertenecer al elemento Agua, su reacción suele ser desde la emoción. Ellos defienden a quienes consideran cercanos y su forma de responder ante los ataques no son las lágrimas ni la rabia, sino la venganza.

Libra

Detrás de su fachada de armonía y comprensión, Libra esconde un lado vengativo que pocos conocen. Cuando se siente traicionado, su respuesta es contundente y definitiva.

Libra no busca una venganza activa, sino que opta por eliminar completamente al ofensor de su vida. Su silencio y ausencia son su forma de castigo, negando al traidor cualquier oportunidad de redención.

Según la astrología, Libra confía en el karma y la justicia universal, observando desde lejos cómo el destino se encarga de aquellos que le han hecho daño.

Sagitario

Sagitario, conocido por su optimismo y espíritu libre, puede transformarse en un vengador implacable cuando se le traiciona. Su enfoque es directo y certero, apuntando sus flechas metafóricas hacia los puntos más vulnerables de quien le ha herido.

La venganza de Sagitario es rápida y contundente.

Está diseñada para enseñar una lección inolvidable.

Una vez ejecutada su venganza, Sagitario no se estanca en el rencor.

Prefiere borrar al ofensor de su vida y seguir adelante.

