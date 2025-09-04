Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

La panelista Yanina Latorre expresó su opinión, señalando que el problema de la ex botinera es su incapacidad para aceptar que su personaje de millonaria ha caído. Añadió que no hay nada de malo en trabajar en una parrilla, pero la diva de los noventas no ha evolucionado y sigue aferrada a una imagen del pasado que, en su opinión, resulta patética. La fotografía en cuestión, tomada por una persona que la reconoció en Marbella, fue capturada a pesar de la negativa de Nannis a posar, lo que confirma su nueva vida alejada del glamour.