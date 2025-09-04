Secciones
Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Fue una figura prominente en la prensa rosa, viviendo una vida de excesos junto a su entonces esposo un exfutbolista.

Mariana Nannis, famosa por su vida de lujos en los años noventa, experimentó un cambio radical, según confirmó Yanina Latorre. Durante casi tres décadas, Nannis fue una figura prominente en la prensa rosa, viviendo una vida de excesos junto a su entonces esposo, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, con quien tuvo un polémico divorcio en 2018.

Soledad Deza, sobre la película Belén: “Los derechos no se regalan, se conquistan”

El programa LAM de América TV mostró una foto reciente de Nannis en Marbella, España, donde se la ve alejada del brillo de su pasado. La imagen revela que la ex botinera ahora trabaja en una parrilla, lo que contrasta drásticamente con la ostentosa vida que solía exhibir en las portadas de las revistas.

¿Mariana Nannis esta trabajando en una parrilla?

Mariana Nannis se esfuerza por mantener su vida privada alejada del ojo público, pero una fotografía reciente revelada en un programa de espectáculos ha puesto al descubierto su realidad actual. Según comentó Yanina Latorre, la ex figura mediática está trabajando en una parrilla argentina y su situación económica ya no es la misma que disfrutó en el pasado.

La panelista Yanina Latorre expresó su opinión, señalando que el problema de la ex botinera es su incapacidad para aceptar que su personaje de millonaria ha caído. Añadió que no hay nada de malo en trabajar en una parrilla, pero la diva de los noventas no ha evolucionado y sigue aferrada a una imagen del pasado que, en su opinión, resulta patética. La fotografía en cuestión, tomada por una persona que la reconoció en Marbella, fue capturada a pesar de la negativa de Nannis a posar, lo que confirma su nueva vida alejada del glamour.

Pepe Ochoa, otro panelista, corroboró que la fotografía fue tomada de espaldas mientras la famosa rubia caminaba por las calles de la ciudad española, lo que confirma su empleo en ese lugar. Además, Yanina Latorre mencionó que la situación financiera de Nannis es complicada, con deudas tanto en su departamento de Miami como en el de Puerto Madero, reforzando la idea de que su presente está lejos de la opulencia de años anteriores.

La furia de Yanina Latorre con Mariana Nannis y Charlotte Caniggia

Tras las declaraciones de Charlotte Caniggia sobre la  rivalidad entre su madre y la conductora de televisión le respondió sin filtros. Latorre afirmó que, si bien Charlotte le cae bien, no tuvo reparos en criticar a su madre, asegurando que “tu vieja es una hueca”. En un intento por diferenciarse, 

Yanina Latorre profundizó en sus críticas, afirmando que lo único que Mariana Nannis puede exhibir son fotografías de ropa vieja y objetos caros que aún conserva. Sostuvo que la exbotinera ahora trabaja como camarera en Marbella, algo que, aunque no considera un problema, Nannis niega y le ha causado enojo con ella. 

