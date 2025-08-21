Soledad Deza, sobre la película Belén: “Los derechos no se regalan, se conquistan”

La producción, basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, recupera un caso que marcó un hito en la defensa de los derechos reproductivos en Argentina. “Yo conocí a Belén dos días antes de que la condenen, cuando ya llevaba 24 meses privada de la libertad. Lo importante que se sepa es que las abogadas feministas no hacemos milagros: con la misma evidencia que había, sin aportar ninguna prueba nueva, logramos revertir esa condena y conseguir su libertad”, recordó Deza en diálogo con LA GACETA.