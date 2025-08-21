Soledad Deza, sobre la película Belén: “Los derechos no se regalan, se conquistan”

Soledad Deza, la abogada que llevó adelante la defensa de Belén, la joven tucumana encarcelada en 2014 acusada de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, se refirió al inminente estreno de la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.
La producción, basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, recupera un caso que marcó un hito en la defensa de los derechos reproductivos en Argentina. “Yo conocí a Belén dos días antes de que la condenen, cuando ya llevaba 24 meses privada de la libertad. Lo importante que se sepa es que las abogadas feministas no hacemos milagros: con la misma evidencia que había, sin aportar ninguna prueba nueva, logramos revertir esa condena y conseguir su libertad”, recordó Deza en diálogo con LA GACETA.
Para la letrada, el caso trascendió los límites judiciales y se convirtió en un símbolo. “En un país tan centralista, que desde Tucumán, una provincia del norte conservador, se haya amplificado la demanda de justicia reproductiva es un hito político en la construcción de derechos humanos”, afirmó.
La película, rodada en escenarios tucumanos y con la participación de artistas locales, no solo recrea la historia de Belén sino también el contexto social y cultural de aquel momento. “Está reflejada la reacción conservadora, el patriarcado judicial, la desconfianza hacia los operadores del derecho, pero también la lucha feminista y el rol de la comunicación. Se nota que quienes escribieron y dirigieron la película estaban convencidas de la importancia de contar esta historia”, destacó la abogada.
Dijo, además, que el caso dejó aprendizajes profundos en el sistema sanitario. “Instalamos la confidencialidad y la obligación de secreto como base de la atención clínica. Eso significó que médicos y enfermeras ya no pudieran compartir información sensible con la policía u otros actores. Fue un antes y un después en la atención de las mujeres”.
Consultada sobre el impacto que espera del film en la actualidad, la abogada fue clara. “Creo que puede invitar sobre todo a la juventud a pensar que los derechos se pelean y se conquistan. Nadie nos regaló nada: todos los derechos se lograron luchando. En un contexto donde resurgen narrativas de odio y conservadurismo, esta película puede volver a enamorarnos de la lucha colectiva, porque no somos nada si no estamos en sociedad”.
La película Belén tendrá su estreno en Argentina el próximo 18 de septiembre y ya fue preseleccionada para el Festival de San Sebastián, lo que confirma su proyección internacional.