Secciones
EspectáculosFamosos

Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

La modelo no disimuló su molestia al ser consultada sobre los rumores de infidelidad del ex futbolista.

Evangelina Anderson. Evangelina Anderson.
Hace 1 Hs

Evangelina Anderson atraviesa un momento de cambios profundos luego de ponerle fin a su relación de 17 años con Martín Demichelis, con quien tiene tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. Tras confirmar la separación, la modelo no ocultó su fastidio frente a la repercusión que tomaron las versiones de una presunta infidelidad del exentrenador de River Plate.

En octubre de 2024, Anderson había desmentido las versiones de crisis matrimonial luego de mudarse a México, donde Demichelis asumió como director técnico del C.F. Monterrey. Sin embargo, en medio de especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con una azafata, el 14 de agosto pasado Evangelina terminó por confirmar la ruptura cuando fue consultada sobre su situación sentimental.

Al principio eligió el silencio. Más tarde, tras resguardarse algunos días para cuidar a sus hijos y adaptarse a su nueva vida en Argentina, decidió expresarse sobre esta etapa y el impacto del testimonio de la mujer con quien Martín habría mantenido un vínculo paralelo.

"Estamos separados, pero en buenos términos"

“Estamos separados pero en buenos términos y todavía ni empezamos (el proceso de divorcio) porque llegamos hace muy poquito a Argentina”, declaró en diálogo con A la Tarde (América TV).

Consultada por el testimonio de Tania, la azafata que publicó un mensaje irónico en redes sociales con un guiño al DT en medio de los rumores de crisis, Anderson evitó profundizar en el tema:“Mirá, te voy a decir algo... nadie piensa en mis hijos y yo sí. Entonces, si yo no protejo a mis propios hijos, ustedes, los periodistas ni nadie va a pensar en ellos”.

Con evidente molestia, la modelo recalcó que su silencio tiene una única motivación: el bienestar de Bastián, Lola y Emma. “Yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”, subrayó.

Frente a la insistencia de los cronistas sobre la supuesta infidelidad de Demichelis, respondió con firmeza: “Pregúntenle a los demás. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? De verdad, yo solo protejo a mis hijos”.

Anderson volvió a remarcar: “Entonces, yo no hablo de nada ni de nadie que les pueda hacer daño”. Y cuando los noteros le consultaron si mantiene contacto con Demichelis a pesar de la separación, fue contundente: “¡Obvio!”.

Temas Martín DemichelisEvangelina Anderson
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El profundo dolor de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: Siempre en mi corazón

El profundo dolor de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: "Siempre en mi corazón"

¿De qué murió el famoso actor Alberto Martín y cómo fueron sus últimos días?

¿De qué murió el famoso actor Alberto Martín y cómo fueron sus últimos días?

Flor Vigna se quebró en llanto al hablar de su carrera como cantante

Flor Vigna se quebró en llanto al hablar de su carrera como cantante

Quién es Lorena Vega, La Zurda en En el Barro: la actriz que brilló en Envidiosa

Quién es Lorena Vega, "La Zurda" en En el Barro: la actriz que brilló en Envidiosa

A los 81 años, murió el reconocido actor Alberto Martín

A los 81 años, murió el reconocido actor Alberto Martín

Lo más popular
¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
1

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular
2

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
3

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
5

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
6

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Más Noticias
¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: Es un empleado del establishment audiovisual

Katja Alemann hizo un furioso descargo contra Guillermo Francella: "Es un empleado del establishment audiovisual"

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Comentarios