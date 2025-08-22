Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

Consultada por el testimonio de Tania, la azafata que publicó un mensaje irónico en redes sociales con un guiño al DT en medio de los rumores de crisis, Anderson evitó profundizar en el tema: “Mirá, te voy a decir algo... nadie piensa en mis hijos y yo sí. Entonces, si yo no protejo a mis propios hijos, ustedes, los periodistas ni nadie va a pensar en ellos”.