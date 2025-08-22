Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson atraviesa un momento de cambios profundos luego de ponerle fin a su relación de 17 años con Martín Demichelis, con quien tiene tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. Tras confirmar la separación, la modelo no ocultó su fastidio frente a la repercusión que tomaron las versiones de una presunta infidelidad del exentrenador de River Plate.
En octubre de 2024, Anderson había desmentido las versiones de crisis matrimonial luego de mudarse a México, donde Demichelis asumió como director técnico del C.F. Monterrey. Sin embargo, en medio de especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con una azafata, el 14 de agosto pasado Evangelina terminó por confirmar la ruptura cuando fue consultada sobre su situación sentimental.
Al principio eligió el silencio. Más tarde, tras resguardarse algunos días para cuidar a sus hijos y adaptarse a su nueva vida en Argentina, decidió expresarse sobre esta etapa y el impacto del testimonio de la mujer con quien Martín habría mantenido un vínculo paralelo.
"Estamos separados, pero en buenos términos"
“Estamos separados pero en buenos términos y todavía ni empezamos (el proceso de divorcio) porque llegamos hace muy poquito a Argentina”, declaró en diálogo con A la Tarde (América TV).
Consultada por el testimonio de Tania, la azafata que publicó un mensaje irónico en redes sociales con un guiño al DT en medio de los rumores de crisis, Anderson evitó profundizar en el tema:“Mirá, te voy a decir algo... nadie piensa en mis hijos y yo sí. Entonces, si yo no protejo a mis propios hijos, ustedes, los periodistas ni nadie va a pensar en ellos”.
Con evidente molestia, la modelo recalcó que su silencio tiene una única motivación: el bienestar de Bastián, Lola y Emma. “Yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”, subrayó.
Frente a la insistencia de los cronistas sobre la supuesta infidelidad de Demichelis, respondió con firmeza: “Pregúntenle a los demás. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? De verdad, yo solo protejo a mis hijos”.
Anderson volvió a remarcar: “Entonces, yo no hablo de nada ni de nadie que les pueda hacer daño”. Y cuando los noteros le consultaron si mantiene contacto con Demichelis a pesar de la separación, fue contundente: “¡Obvio!”.