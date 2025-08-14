Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: ¿qué dijo sobre los rumores de infidelidad?

Luego de meses de rumores sobre una posible crisis matrimonial y supuestas infidelidades, Evangelina Anderson confirmó oficialmente su separación de Martín Demichelis. La noticia se conoció después de que la modelo se manifestara públicamente en sus redes sociales y enfrentara a la prensa a la salida de la grabación de su programa.
La confirmación formal llegó cuando un movilero de Puro Show (El Trece) la interceptó a la salida del estudio. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, Evangelina no pudo evitar responder: "Sí, estoy separada". Luego aclaró que se encuentra bien y negó la existencia de terceros: "Estoy muy bien, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay una familia y tres chicos. Gracias por preocuparse y por el respeto".
Asimismo, explicó por qué había intentado mantenerse alejada de los medios: "Mi vida no es un show y mi familia no es un circo".
Anderson confirmó que continuará viviendo en Argentina, al igual que Demichelis, quien regresó al país tras ser despedido del Monterrey de México hace tres meses. Acerca del estado legal de la separación, la modelo indicó: "Estamos en eso. Pudimos arreglarlo entre nosotros (sin abogados) porque está todo muy bien".
Sobre cómo enfrenta este momento, Evangelina agregó: "Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad. Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y mi trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta".
Respecto al tiempo que llevan separados y la relación que mantienen actualmente, afirmó: "Detalles no doy, pero hace bastante. 18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como todas las parejas que se separan. Nos llevamos muy bien".
Finalmente, desmintió cualquier vinculación con otros hombres, haciendo referencia a un “like” que le había dado a un personal trainer australiano: "Me quedo a vivir acá, tengo muchos proyectos de trabajo. No vivimos en la misma casa", concluyó, asegurando que nunca tuvo conocimiento de una infidelidad por parte de Demichelis.