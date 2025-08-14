 Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: ¿qué dijo sobre los rumores de infidelidad?
Secciones
EspectáculosFamosos

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: ¿qué dijo sobre los rumores de infidelidad?

La modelo se manifestó en redes sociales y respondió a la prensa, aclarando que se encuentra bien.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Hola
Hace 1 Hs

Luego de meses de rumores sobre una posible crisis matrimonial y supuestas infidelidades, Evangelina Anderson confirmó oficialmente su separación de Martín Demichelis. La noticia se conoció después de que la modelo se manifestara públicamente en sus redes sociales y enfrentara a la prensa a la salida de la grabación de su programa.

La confirmación formal llegó cuando un movilero de Puro Show (El Trece) la interceptó a la salida del estudio. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, Evangelina no pudo evitar responder: "Sí, estoy separada". Luego aclaró que se encuentra bien y negó la existencia de terceros: "Estoy muy bien, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay una familia y tres chicos. Gracias por preocuparse y por el respeto".

Asimismo, explicó por qué había intentado mantenerse alejada de los medios: "Mi vida no es un show y mi familia no es un circo".

L-Gante va por Evangelina Anderson y ya le envió un mensaje

L-Gante va por Evangelina Anderson y ya le envió un mensaje

Anderson confirmó que continuará viviendo en Argentina, al igual que Demichelis, quien regresó al país tras ser despedido del Monterrey de México hace tres meses. Acerca del estado legal de la separación, la modelo indicó: "Estamos en eso. Pudimos arreglarlo entre nosotros (sin abogados) porque está todo muy bien".

Sobre cómo enfrenta este momento, Evangelina agregó: "Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad. Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y mi trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta".

Respecto al tiempo que llevan separados y la relación que mantienen actualmente, afirmó: "Detalles no doy, pero hace bastante. 18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como todas las parejas que se separan. Nos llevamos muy bien".

El sentido posteo de Evangelina Anderson para Martín Demichelis en la previa a su último partido en River

El sentido posteo de Evangelina Anderson para Martín Demichelis en la previa a su último partido en River

Finalmente, desmintió cualquier vinculación con otros hombres, haciendo referencia a un “like” que le había dado a un personal trainer australiano: "Me quedo a vivir acá, tengo muchos proyectos de trabajo. No vivimos en la misma casa", concluyó, asegurando que nunca tuvo conocimiento de una infidelidad por parte de Demichelis.

Temas TucumánBuenos AiresMartín DemichelisEvangelina Anderson
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Casi me desmayo”: la emoción de Lali Espósito por su encuentro con Kylie Minogue

“Casi me desmayo”: la emoción de Lali Espósito por su encuentro con Kylie Minogue

La fiesta de los 90 regresa con la banda MTV Hitz

La fiesta de los 90 regresa con la banda MTV Hitz

Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

Maxi Prietto, de Los Espíritus: “nos gusta hallar la belleza en lo ordinario”

Crisis, ruptura y un tatuaje borrado: una famosa pareja estaría separada

Crisis, ruptura y un tatuaje borrado: una famosa pareja estaría separada

¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme

¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme

Lo más popular
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
1

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
3

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
4

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
5

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
6

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Comentarios