Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: ¿qué dijo sobre los rumores de infidelidad?

La confirmación formal llegó cuando un movilero de Puro Show (El Trece) la interceptó a la salida del estudio. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, Evangelina no pudo evitar responder: "Sí, estoy separada". Luego aclaró que se encuentra bien y negó la existencia de terceros: "Estoy muy bien, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay una familia y tres chicos. Gracias por preocuparse y por el respeto".