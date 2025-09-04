Secciones
Día de la secretaria: 10 ideas de obsequios para quienes siempre eligen los regalos

Opciones para saber de qué manera homenajear a las encargadas de resolver cada detalle.

10 opciones para resolver lo que ellas siempre resuelven.
Hace 2 Hs

Desde hace más de medio siglo se celebra el Día de la Secretaria en todo el mundo cada 4 de septiembre. Aunque no hay un consenso respecto al origen de la festividad, las hipótesis señalan que se fue gestando durante décadas y que se instauró definitivamente entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.

Una de las teorías más difundidas cuenta una historia relacionada a la máquina de escribir. En 1872, Christopher Latham Scholes creó la primera máquina de escribir y el año siguiente su hija, Lilliam Scholes comprobó en público la versatilidad del invento de su padre. La efemérides se habría instalado en septiembre, respetando el mes de nacimiento de la joven, pero no su día exacto.

Qué regalar en el Día de la Secretaria

Cuaderno inteligente

Se trata de una forma de agenda que se puede personalizar. Es útil para agregar y quitar hojas e incluso reorganizarlas sin necesidad de cortarlas o reescribirlas. Es práctico y transmite profesionalismo.

Set de escritura

Un objeto de uso cotidiano, pero presentado como regalo especial. Es un detalle elegante que además refuerza la imagen ejecutiva.

Lámpara de escritorio

Es útil para cualquier espacio que se use para trabajar o leer. Contribuye al cuidado de la vista. Se recomienda regalar las opciones de luz regulable.

Humidificador pequeño

Crea un ambiente relajante en la oficina, ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y disminuir los síntomas alérgicos o de resfríos.

Cursos online o suscripción a una aplicación

Siempre es útil un curso de idiomas, de diseño o de Excel. Ayuda a profesionalizarse y puede aplicarse tanto al uso personal como laboral.

Cargador portátil

Otorga autonomía para el uso de dispositivos móviles como celulares o tablets. Permite pasar horas y hasta días enteros sin la necesidad de contar con un espacio donde conectar el móvil.

Kit de cuidado personal

Puede incluir cremas, máscaras faciales, humectantes de labios, alcohol en gel, curitas y parches térmicos.

Auriculares inalámbricos

Los auriculares son un accesorio perfecto para cualquier momento. Son útiles cuando hay demasiada gente o cuando queremos escuchar algo personal.

Obra de arte

Es una buena opción para decorar los espacios del hogar o de la oficina con estilo. También transmiten buena energía y aportan una estética distinguida.

Kit de café

Puede incluir diferentes tipos de café, tazas, vasos térmicos, coladores o filtros para café y hasta cucharas o batidores eléctricos recargables.

Mochila para notebook

Son opciones seguras, prácticas y útiles para quienes suelen transportar objetos delicados de un sitio a otro.

