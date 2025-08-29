Día del Abogado: ¿por qué se celebra un 29 de agosto?

En 1838, cerrado el Salón Literario por Rosas, Alberdi se exilió en Uruguay y más tarde pasaría a Chile donde continuó sus estudios y se desempeñó como periodista y abogado. Mantuvo contacto con Sarmiento, con quien debatía sobre la organización nacional argentina. En 1852 publicó “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, uno de los escritos que cita y toma de referencia hoy el presidente Javier Milei.