Día del Abogado: ¿por qué se celebra un 29 de agosto?

El pensamiento de Juan Bautista Alberdi fue la principal inspiración para la creación de la Constitución de 1853.

Día del Abogado: ¿por qué se celebra un 29 de agosto?
Según la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en el país hay 126.000 abogados, lo que indica la existencia de un profesional del derecho por cada 365 habitantes. Hoy, como cada 29 de agosto, se celebra el Día del Abogado, por lo que miles de argentinos serán homenajeados durante la jornada.

El origen de la efemérides se remonta al aporte que hizo un reconocido tucumano al campo de la abogacía. Juan Bautista Alberdi, nacido en la provincia el 29 de agosto de 1810, fue también jurista, economista, diplomático y se dedicó a la política. Se desempeñó como Diputado de la Nación y como Embajador de Argentina ante la Santa Sede.

En 1958, la Federación Argentina del Colegio de Abogados estableció que el Día del Abogado se celebraría cada 29 de agosto como conmemoración del nacimiento de Alberdi. El procer tucumano tuvo uno de los pensamientos más influyentes de la época e incluso sentó las bases de la política actual con su obra “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”.

Juan Bautista Alberdi y la influencia en los abogados

Junto a otros pensadores de la época, Alberdi formó la llamada Generación del 37, un grupo intelectual opositor a la gestión de Juan Manuel de Rosas. Formaban parte de él también Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Miguel Cané y José Mármol, quienes fundarían el Salón Literario como espacio de debate de las ideas de democracia liberal.

En 1838, cerrado el Salón Literario por Rosas, Alberdi se exilió en Uruguay y más tarde pasaría a Chile donde continuó sus estudios y se desempeñó como periodista y abogado. Mantuvo contacto con Sarmiento, con quien debatía sobre la organización nacional argentina. En 1852 publicó “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, uno de los escritos que cita y toma de referencia hoy el presidente Javier Milei.

La obra fue la principal inspiración para la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Su lema “gobernar es poblar” fue una de las ideas destacadas, así como las ideas de libre comercio, prensa, religión y sufragio que propuso. Alberdi falleció a los 73 años en París en 1884.

