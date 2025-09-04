Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un día como hoy, jueves 4 de septiembre, se celebra en Argentina el Día de la Secretaria y el Día del Inmigrante. El segundo se festeja a partir de una disposición dictada por el Triunvirato en 1812. La idea es reconocer y valorar los aportes de los inmigrantes que pueblan el país.
También este 4 de septiembre de 2022 es el Día de la Tía. Siempre se celebra el primer domingo de Septiembre por lo que la fecha varía todos los años.
Por otra parte, hace 18 años Marcelo Bielsa dirigía su último partido como director técnico de la Selección Argentina. En un encuentro por las Eliminatorias para el Mundial 2006, fue victoria por 3-1 ante Perú en Lima con goles de Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín. Apenas dos meses antes había ganado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos.
Un día como hoy nacieron Beyonce, artista estadounidense; Pepe Biondi, actor y humorista argentino; y el compositor y cantante Chico Novarro.
Un 4 de septiembre de 2014 murió el músico Gustavo Cerati. Es uno de los artistas más importantes de la historia latinoamericana. Fue el fundador de Soda Stereo y también tuvo un gran éxito como solista. En 2010 quedó en coma luego de sufrir un ACV mientras promocionaba su nuevo disco Fuerza Natural. Nació el 11 de agosto de 1959 en Barracas.
También murieron un 4 de septiembre Irene Dunne, actriz estadounidense; Joan Rivers, comediante; y Jaime Osorio, cineasta colombiano.
Les Luthiers
En el año 1967 nació el grupo Les Luthiers, fundado por Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich. Actualmente el grupo está conformado por el tercero y Carlos López Puccio. A lo largo de su extensa carrera han ganado el Premio Konex y el Grammy Latino Especial a la Excelencia Musical. Los integrantes fueron declarados Ciudadanos ilustres de Buenos Aires.