Efemérides del jueves 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un 4 de septiembre de 2014 murió el músico Gustavo Cerati. Es uno de los artistas más importantes de la historia latinoamericana. Fue el fundador de Soda Stereo y también tuvo un gran éxito como solista. En 2010 quedó en coma luego de sufrir un ACV mientras promocionaba su nuevo disco Fuerza Natural. Nació el 11 de agosto de 1959 en Barracas.