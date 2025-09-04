Secciones
Alerta amarilla: vientos potentes irrumpirán la jornada en cuatro provincias del NOA

Las advertencias prevalecerán en algunas regiones hasta el viernes.

Quienes deban hacer actividades en el exterior, deberán prestar atención a las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Quienes deban hacer actividades en el exterior, deberán prestar atención a las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional hizo una actualización en el estado del Sistema de Alerta Temprana a las 6.25 de esta madrugada. En ella indicó cuáles son las provincias que tendrán fenómenos meteorológicos que pueden modificar el ritmo de vida diario. Se emitieron los pronósticos para las próximas 72 horas.

El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y no se descartan algunas lluvias

Este jueves son dos las regiones marcadas en amarillo en el mapa. Mientras que el Noroeste argentino espera vientos fuertes, el Noreste espera tormentas. El resto del país tendrá un clima normal sin grandes eventos meteorológicos. Pero las alertas continuarán el viernes para algunas regiones.

Vientos y tormentas potentes en el norte argentino

En el NOA, las regiones afectadas comprenden al oeste y sudoeste de Jujuy, oeste de Salta y La Rioja hacia la zona cordillerana en ambos casos y la mitad oeste de Salta. En las áreas señaladas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

En el NEA, las zonas bajo alerta meteorológica amarilla son el este de Formosa, noreste de Chaco, norte y este de Corrientes y la mitad sur de Misiones. Se esperan tormentas de variada intensidad durante la mañana con fuerte actividad eléctrica e intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

Alerta meteorológica para el viernes

La región señalada con alerta meteorológica amarilla continuará este viernes. Pero no para las mismas zonas que este jueves. El clima en el NEA regresará a la normalidad pero el NOA continúa con amenaza de vientos fuertes. Se espera que las condiciones climáticas se den bajo condiciones similares.

Las recomendaciones del SMN para cuidarse de vientos fuertes son:

- Evitar actividades al aire libre

- Asegurar los elementos que puedan volarse

- Mantenerte informado por autoridades

- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

