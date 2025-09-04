Alerta amarilla: vientos potentes irrumpirán la jornada en cuatro provincias del NOA

Vientos y tormentas potentes en el norte argentino

En el NOA, las regiones afectadas comprenden al oeste y sudoeste de Jujuy, oeste de Salta y La Rioja hacia la zona cordillerana en ambos casos y la mitad oeste de Salta. En las áreas señaladas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.