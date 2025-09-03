Secciones
Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en nueve provincias para este miércoles 3 de septiembre. También rige una alerta del mismo nivel por tormentas con  posible caída de granizo en cinco provincias. Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por vientos: cuáles serán las zonas afectadas

Se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h en el sur y soroeste de Buenos Aires (en la tarde), La Pampa -menos el norte- (en la tarde); el este de Neuquén (en la tarde); el norte y este de Río Negro (en la tarde), y este de Chubut (en la tarde).

En el oeste de Catamarca, La Rioja, extremo sur de Salta y extremo noroeste de Tucumán (durante la tarde) se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, en especial en los niveles más altos.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo en el noreste de Entre Ríos (en la mañana y la tarde); Corrientes -menos el noreste- (desde la mañana hasta la noche); el  noreste de Santa Fe (desde la mañana hasta la noche); el sur de Chaco (en la noche), y el este de Formosa (en la noche).

