Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo en el noreste de Entre Ríos (en la mañana y la tarde); Corrientes -menos el noreste- (desde la mañana hasta la noche); el noreste de Santa Fe (desde la mañana hasta la noche); el sur de Chaco (en la noche), y el este de Formosa (en la noche).