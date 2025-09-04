El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y no se descartan algunas lluvias

Las condiciones del tiempo cambiaron drásticamente en las últimas horas en Tucumán y en la región, luego del ingreso de un frente nuboso que provocaría algunas precipitaciones matinales y un marcado descenso de la temperatura. El pronóstico anticipa una máxima de 14 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa poca variación térmica durante el día y el descenso de la temperatura para la noche, cuando se registraría la mínima de 9 °C.
En las primeras horas del jueves el cielo se mantuvo completamente cubierto mientras que la humedad fue del 90%. Los vientos fueron suaves del sudeste. La temperatura fue de 13 °C y la sensación térmica de 12 °C. En algunas zonas se registraron lloviznas débiles, que podrían prologarse hasta las 10.
Por la tarde la nubosidad descendería hasta el 75% mientras que la humedad podría rondar el 50%. La temperatura alcanzaría una máxima de 14 °C y los vientos soplarían desde el sudoeste.
A la noche el cielo comenzaría a despejarse parcialmente y la humedad subiría nuevamente, hasta alcanzar un 75%. Los vientos seguirían siendo suaves, pero desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico del SMN anticipa para el viernes una mañana aún más fría, con una mínima de 7 °C. La nubosidad podría descender levemente por la tarde y la máxima alcanzaría los 15 °C.
El sábado y el domingo comenzarán fríos, con mínimas de alrededor de los 5 °C, mientras que por la tarde se tornarían mayormente soleados. Las máximas rondarían los 20 °C ambos días.