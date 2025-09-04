Secciones
Fue devuelta la pintura robada traída por un jerarca nazi a la Argentina

El cuadro fue identificado en un aviso inmobiliario.

Hace 1 Hs

Una pintura barroca robada a un coleccionista judío de Países Bajos por el régimen nazi fue hallada en el país tras haber sido identificada la semana pasada en un aviso inmobiliario, informó la fiscalía al exponer la obra ayer.

El fiscal Daniel Adler explicó a periodistas en Mar del Plata, que el abogado de la heredera del jerarca nazi Friedrich Kadgien se acercó a traer la obra que había desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial.

“Retrato de una dama”, del retratista italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), desaparecido desde hacía 80 años, fue descubierto por el diario neerlandés AD en la página de una inmobiliaria que mostraba el interior de una casa y el cuadro colgado sobre un sofá verde.

Si bien la autenticidad de la obra no está probada, el hallazgo catapultó una investigación de la policía federal argentina e Interpol sobre los herederos de Kadgien, conocido en su época como el “Mago de las finanzas” de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Falleció en Argentina en 1978.

“La obra está en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710. En torno a los 50.000 dólares puede ser su valor”, dijo a periodistas el perito y profesor de arte Ariel Bassano, quien trabajó junto a la Justicia, según el diario local La Capital Mar del Plata.

La hija de Kadgien, Patricia, cumple desde el martes un arresto domiciliario de 72 horas junto a su marido, luego de varios allanamientos en los que las autoridades no habían hallado la pintura.

Causa prescripta

De acuerdo al diario La Nación, la pareja admitió en un escrito judicial que son los poseedores de la obra de arte y la reclaman como parte de su patrimonio al entender que cualquier causa respecto a la pintura está prescripta. El abogado de ambos, Carlos Murias, dijo que la justicia busca imputar a sus clientes por encubrimiento de contrabando, lo que consideró una figura extraña de un delito prescripto, en declaraciones a la prensa. (AFP)

Temas Mar del PlataSegunda Guerra MundialPaíses BajosArgentina
