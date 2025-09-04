Fue devuelta la pintura robada traída por un jerarca nazi a la Argentina

Causa prescripta

De acuerdo al diario La Nación, la pareja admitió en un escrito judicial que son los poseedores de la obra de arte y la reclaman como parte de su patrimonio al entender que cualquier causa respecto a la pintura está prescripta. El abogado de ambos, Carlos Murias, dijo que la justicia busca imputar a sus clientes por encubrimiento de contrabando, lo que consideró una figura extraña de un delito prescripto, en declaraciones a la prensa. (AFP)