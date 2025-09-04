Estados Unidos en el Caribe: un cambio en la lucha contra el narcotráfico

Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el ataque “demuestra un cambio en las reglas de enfrentamiento”. “Ya no hay abordajes de embarcaciones por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos: hay un enfoque mucho más parecido a cómo Estados Unidos lidia con piratas en la región del Golfo, o con terroristas en el Sahel”, explicó. En 2008 Estados Unidos empezó activamente a atacar a los piratas somalíes en el Golfo de Adén.